Alibaba v Hongkongu údajně nabídne 500 mil. akcií

Podle agentury Bloomberg nabídne společnost Alibaba na burze v Hongkongu 500 mil. akcií v hodnotě cca 11,7 mld. USD. K zahájení nabídky má údajně dojít již dnes. Pokud by byl v úpis v uvedené hodnotě, šlo by o největší úpis na burze v Hongkongu od r. 2010. Doposud se obchodovaly tzv. ADR Alibaby v New Yorku, kde jeden ADR představuje 8 akcií společnosti.



