Studie: Chytré továrny mohou podpořit globální HDP do r. 2023 1,5-2,2 bilióny USD

Podle studie Smart Factories @Scale vypracované výzkumnou společností Capgemini RI by "chytré" továrny mohly do roku 2023 začít přispívat ročně až 1,5 - 2,2 biliónu USD pro podporu globální ekonomiky Průzkum chytré továrny vidí jako projekty využívající pokročilé decentralizované digitální platformy a technologie, které povedou k výraznému zvýšení produktivity, kvality, celkové flexibility a rozsahu služeb.V roce 2017 o chytrých projektech uvažovalo cca 43% respondentů. Nyní je to již 68%.Důležitým předpokladem rozvoje chytrých továren je rozvoj nejmodernějších 5G telekomunikačních sítí, jež umožní zavedení a rozvoj mnoha aplikací v reálném čase. Více než produktivita práce se bude sledovat systémová efektivita.Podle studie jsou zatím na čele celého sektoru Čína, Německo a Japonsko. Jižní Korea, USA a například Francie jsou v závěsu.