Greenspan: Centrální banky nemají důvod vydávat nějaké kryptoměny. Kreditu vlád se nedá ničím konkurovat

Bývalý šéf Fedu Alan Greenspan uvedl, že centrální banky nemají žádný důvod vydávat vlastní kryptoměny . Národní měny jsou podložené důvěrou v závazky státu a to je něco, co žádná privátní společnost nemůže nikdy ve srovnatelné kvalitě a rozsahu nabídnout. Fundamentální síla závazků například USA dalece převyšuje cokoli, co by mohl například Facebook v rámci plánované kryptoměny Libra byť jen vzdáleně nabídnout.Greenspan tak reagoval na narůstající vlnu zpráv o různých programech různých centrálních bank na vydávání jejich vlastních kryptoměn