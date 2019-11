Alibaba hlásí překonání dosavadního rekordu nákupní horečky Singles Day

Čínská Alibaba oznámila, že už v průběhu pondělního odpoledne lokálního času překonala loňský prodejní rekord na úrovni 213,5 mld. juanů = cca 30,5 mld. USD a prodeje nadále rostou.Za prvních 9 hodin populárního "Singles Day", který je považován v Číně podobně jako americké Black Friday nebo Cyber Monday za klíčový nákupní den roku, utržila za zboží cca 158,31 mld. juanů = cca 22,63 mld. USD , což představuje meziroční růst o cca 25%. První miliardu USD prodeje zdolaly během první minuty a 8 vteřin.Vloni Alibaba za celý Singles Day utržila cca 30 mld. USD při meziročním růstu o 27%, což bylo nejnižší tempo růstu za posledních 10 let. Experti pro letošní rok odhadovali růst mezi 20-25%.Pro srovnání v rámci amerického Cyber Monday dosáhly tržby cca 7,9 mld. USD Alibaba ještě před Singles Day očekávala, že počet aktivních uživatelů, kteří se do nákupní horečky zapojí, překročí hranici 500 miliónů, což by bylo o cca 100 miliónů více jak před rokem.