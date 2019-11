Management portfoliomanažerů jako velké sousto pro poradce a medvědí služba pro investory

Může investiční nebo finanční poradce doporučovat portfolio aktivně spravovaných fondů, které budou soustavně překonávat výkon celého trhu, případně svých benchmarků? Nepochybně to možné je, ale ovšem je to také vysoce nepravděpodobné.

Za poslední roky přetekly dokonce již biliony dolarů z aktivně spravovaných investičních nástrojů do pasivních strategií a fondů. Jedním z důvodů jsou poplatky, ale to je jen část příběhu. Tou druhou je výkonnost a stálost.

Vrtkavý tržní úspěch

Stálost a víra v ni je na trzích velice ošidná. Každý poradce by rád doporučil fungující investiční strategii a konkrétní nástroje. Když se jemu doporučeným fondům daří, je to skvělé, ke změnám není důvod, a stálost a dlouhodobost jsou tak na světě. Když se nedaří, není nic jednoduššího než před klienty sehrát roli zodpovědného a aktivního a z neúspěšných fondů přesedlat na nové (tato aktivita při výměně fondů, to je přece ta přidaná hodnota poradce, no ne?).

Celé to nefunguje. A to nejen proto, že výrazná menšina manažerů aktivně spravovaných fondů dokáže překonávat trh. Každý rok je někdo na špici, třeba i dva roky po sobě. Dlouhodobě prakticky nikdo.

Dosavadní výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí, to slyšel asi každý, kdo se o trhy zajímá. Existují ratingy fondů, existují jejich srovnávače. Nakonec ale nejde o nic více než hezké hraní se statistikami.

Tvrdý poradenský chléb

Ale pozor, kritika poradců není tak docela spravedlivá. Uspokojit klienty toužící po vysokých výnosech není žádná legrace. Když poradce doporučí fond, který překoná trh, investor je sice jistě spokojen, ale jeho spokojenost ani zdaleka není tak velká, jak je velké jeho zklamání a rozladění v případě, že doporučená strategie či nástroj nenaplní optimistická očekávání. Psychologie funguje, a poradci i proto hrají hru na nepříznivě nakloněném hřišti.

I tak přitom mají přitom klientům co nabídnout. Od samotné alokace aktiv s důvěrou v "ty chytré, kdo řídí fondy" se ale služby poradců posouvají ke konzultacím, vysvětlování jednotlivých kroků a rozhodnutí, ke geografické a sektorové stránce sestavování portfolia klienta, rebalancování a jeho načasování, kontrole nákladů, daňovým otázkám, případně k společenské a environmentální zodpovědnosti při investování a podobně.