8. listopadu: Tohle potřebujete vědět nejen o pátečním obchodování na amerických burzách

Akcie ve Spojených státech v pátek posílily. Index S&P 500 roste již pět týdnů za sebou a opět uzavřel na novém rekordu, Nasdaq Composite roste šest týdnů za sebou. Většinu ztrát vyvolaných prohlášením amerického prezidenta Donalda Trumpa, že žádné rušení tarifů uvalených na dovoz z Číny neschválil, akciové trhy do konce obchodování smazaly. Na devizových trzích posílil dolar.

Index Dow v pátek stagnoval, zpevnil jen o 0,02 % na 27 681,24 bodu. Širší index S&P 500 stoupl o 0,26 % na 3 093,08 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 0,48 % na 8 475,31 bodu. Index volatility VIX klesl o 5,18 % na 12,07 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o dva bazické body na 1,94 %. ceny ropy se zvedly zhruba o půl procenta, zlato a stříbro naopak ztrácely, stejně jako nejsledovanější kryptoměny.

Dow za celý týden přidal 1,22 %, S&P 500 zpevnil o 0,85 % a Nasdaq Composite si připsal 1,06 %.

K růstu na Nasdaqu přispěl růst cen akcií společností Microsoft (+1,18 %) a Qualcomm (+4,50 %). Pod zvýšení indexu S&P 500 se mimo jiné podepsal narůst cen akcií mediální a filmové společnosti Walt Disney (+3,76 %). Poklesy akcií konglomerátu 3M (-0,79 %) a Boeingu (-1,80 %) naopak utlumily růst indexu Dow.

Americký prezident Donald Trump reportérům řekl, že neodsouhlasil zrušení amerických cel na čínské zboží. Americké akciové trhy v reakci na jeho prohlášení klesly, do konce obchodovány ale ztráty smazaly.

"Chtěli by zrušení cel. Nic jsem neodsouhlasil," řekl Trump novinářům. "Čína by chtěla zrušit nějaká cla, ne všechna, protože ví, že bych to neudělal," dodal a zopakoval, že Peking o uzavření dohody stojí více než on.

Ve čtvrtek mluvčí čínského ministerstva obchodu informoval, že se Čína a Spojené státy dohodly, že budou cla zavedená v rámci obchodní války postupně rušit v závislosti na pokroku v jednání. Optimismus na trzích ve čtvrtek později utlumila zpráva o tom, že proti prozatímní dohodě se staví opozice v Bílém domě a někteří externí poradci.

Americký dolar na devizových trzích kvůli nejistotě ohledně obchodní dohody posiloval. Investoři jej nakupovali jako měnu považovanou za bezpečnou v dobách nejistoty. Podobně z pozice bezpečné měny těžil i japonský jen.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, kolem 22.10 SEČ vzrostl o 0,2 % na 98,37 bodu. Ve stejnou dobu dolar k jenu odepisoval 0,1 % na 109,2120 JPY. Euro vůči dolaru odepisovalo čtvrt procenta na 1,1024 USD.