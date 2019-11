Dalio: Svět se zbláznil a systém je rozbitý

Centrální banky investorům rozdávaly a rozdávají levné peníze, které končí ve společnostech, které často nevykazují zisk a nepřispívají k ekonomickému růstu. Systém, který má distribuovat výhody kapitalismu pro co největší okruh lidí, je rozbitý. Myslí si to miliardář a manažer hedgeových fondů Ray Dalio.

„Ve stejné chvíli, kdy jsou peníze v podstatě zadarmo pro ty, kteří mají peníze a bonitu, jsou v nedostupné pro ty, kteří peníze ani bonitu nemají, což vede k rostoucí majetkové, příležitostní a politické nerovnosti,“ myslí si Dalio. Podle finančníka se bohatí kapitalisté stále častěji stěhují do míst, kde jsou rozdíly v bohatství a konflikty méně viditelné, což povede vládní představitele ztrácející tyto velké plátce daní ke snaze nalézt způsob, jak jejich pohyb omezit.

Extrémně levnými penězi netrpí podle investora pouze společnost, ale také jednotlivé firmy, jejichž efektivita přebytkem kapitálu trpí. „V některých případech tlačí investoři venture kapitálu peníze do start-upů, které jich již mají přebytek a o další nestojí. Investoři je ale ohrožují tím, že svou obrovskou podporu poskytnou jejich konkurentům, pokud společnosti nabídku investice nepřijmou.“

Zakladatel největšího světového hedgeového fondu Bridgewater Associates to nedávno napsal v příspěvku s názvem „Svět se zbláznil a systém je rozbitý“. Kromě obrovských objemů hotovosti s extrémně nízkým úročením přitékajícím do kapes majetných investorů se Dalio v článku opřel také do nafukujícího se amerického dluhu.

My below piece “The World Has Gone Mad and the System is Broken” explains some of the crazy things that are happening, why they are happening and why I believe that they are unsustainable. I’d be interested in knowing what you think about them. https://t.co/daUdsw0XLy