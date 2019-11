Ranný komentár: Odklad obchodnej dohody medzi USA a Čínou do decembra

Akciové indexy v Európe a USA sa obchodujú zmiešane. Na jednej strane boli včera zverejnené pozitívne dáta z Nemecka, ktoré naznačujú, že nemecké továrenské objednávky zaznamenali prvý nárast za posledné 3 mesiace, čo môže naznačovať, že situácia v najväčšej ekonomike eurozóny sa stabilizuje. PMI (zo sektora služieb a composite) v Nemecku za október prekonali očakávania. Taktiež boli zverejnené pozitívne dáta PMI (sektor služieb a composite) z Francúzska, ktoré boli v súlade s očakávaniami. Dokonca rovnaké dáta PMI za celú eurozónu pozitívne prekvapili a v kombinácii s maloobchodnými predajmi za september (ktoré taktiež prekvapili na medziročnej báze) pomohli podporiť pozitívnu náladu na trhoch.

Na druhej strane, americká produktivita mimo poľnohospodárstva za Q3 medzikvartálne klesla o 0,3%. Tieto dáta v kombinácii s varovaním MMF schladili pozitívnu náladu na trhoch.

Medzinárodný menový fond varoval Európu, aby pripravila núdzové plány na ekonomický prepad, pretože priestor pre účinné opatrenia menovej politiky je nízky. MMF teda vyzýva európske krajiny, aby sa v prípade ekonomických problémov pripravili na synchronizovanú fiškálnu expanziu, ktorá by pomohla podporiť hospodársky rast v regióne. MMF zdôraznil, že najväčšie ekonomické riziká pre eurozónu predstavuje Brexit bez dohody, obchodný protekcionizmus a geopolitické problémy.

Ak Británia opustí v januári Európsku úniu bez dohody, podľa MMF by do dvoch rokov klesla ekonomická produkcia krajiny o 3,5%. Ekonomika EÚ by podľa tohto scenára spomalila o 0,5%. Najviac vystavené riziku je v tomto prípade odvetvie služieb, ktoré by mohlo oslabiť výraznejšie, ako sa v súčasnosti očakáva. MMF tiež varoval, že v niektorých krajinách sú nafúknuté ceny aktív – vrátane nehnuteľností, ktoré zvyšujú zraniteľnosť bánk voči ekonomickým šokom.

Posledným výžnym negatívnym bodom je to, že k podpísaniu obchodnej dohody medzi USA a Čínou pravdepodobne nedôjde tento mesiac (ako sa pôvodne plánovalo), ale až v decembri. Ľudia blízky tejto problematike však naznačili, že nie je dôvod pre obavy a že jedná sa v princípe o to, že čínska strana nesúhlasila s podpísaním dohody na Aljaške ani v Iowe (čo navrhla US strana). K podpísaniu pravdepodobne dôjde niekde v Európe, alebo v Ázii.

Na tieto správy reagovali dlhopisové výnosy v Európe a USA poklesom, čo opäť naznačuje, že trh pripúšťa možnosť dodatočných opatrení zo strán centrálnych bánk na podporu ekonomík.

Táto situácia vyhovuje drahým kovom ako je zlato, ktoré zastavilo utorkový prudký pokles a časť strát vymazalo. Cena v súčasnosti testuje hranicu 1490 USD, no v prípade, ak budú zverejňované pozitívne makroekonomické dáta a správy ohľadom obchodnej dohody medzi USA a Čínou, drahé kovy môžu opäť spustiť vlnu výpredaja. V takomto prípade by sa cena zlata mohla dostať k silnému supportu v oblasti 1480 USD/bbl. Zdroj: xStation

Čo sa týka akciových indexov ako je US500 a DE30, tak tie sú pomerne stabilné, čo naznačuje, že investori veria v obchodnú dohodu a v pozitívne makroekonomické dáta. Avšak na druhej strane, z technického hľadiska si treba dať pozor, pretože akciové indexy majú za sebou pomerne silnú rally, po ktorej môže dôjsť ku technickej korekcii.

Zaujímavá situácia sa udiala na trhu s ropou. Cena ropy Brent sa odrazila od najvyšších úrovní za posledných 6 týždňov. Na jednej strane došlo k výraznému nárastu zásob ropy, no hlavným hnacím motorom poklesu bolo to, že krajiny OPEC + nechcú vyhovieť Saudskej Arábii a pristúpiť k výraznejšiemu poklesu produkcie čierneho zlata. V prípade, ak cena ropy Brent (OIL) prekoná support v oblasti 61,70 USD/bbl, otvorí sa priestor pre pokles k úrovni 60,70 USD/bbl. Zdroj: xStation

Čo sa týka forexu, tak tam sme mohli vidieť posilňovanie USD voči euru. Americký dolár je podporovaný lepšími dátami (utorkové PMI sektora služieb výrazne prekvapilo a v piatok prekvapili dáta z trhu práce – NFP). To viedlo k poklesu pravdepodobnosti, že FED bude pokračovať v znižovaní sadzieb od posledného zasadania z viac ako 20% na súčasných 13,5% (včera vzrástla o 2,5% vďaka horším dátam z USA a varovaniu MMF – skôr krátkodobý dopad a dnes o ďalšie 2% vďaka správam ohľadom odkladu obchodnej dohody).



Zaujímavý bol CAD, ktorý oslabil voči všetkým hlavným menám vďaka poklesu cien čierneho zlata. Menový pár USDCAD testuje hranicu 1,32. V prípade, ak dokáže prekonať vyššie uvedený odpor, otvorí sa priestor pre rast k hladine 1,322. Zdroj: xStation

Odklad podpísania obchodnej dohody vytvoril tiež tlak na rizikové meny, pričom NZD je na tom najhoršie, keďže oslabuje oproti všetkým hlavným menám. Menový pár NZDUSD testuje support v oblasti 0,635. V prípade, ak cena dokáže prekonať spomínanú úroveň podpory, otvorí sa priestor pre pokles k hladine 0,628. Zdroj: xStation

Najdôležitejšie dáta z dnešného makroekonomického kalendára: