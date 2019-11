Lufthansa stávkuje, pražské letiště zrušilo 12 letů

Pražské letiště varuje cestující, kteří se ve čtvrtek. 7. a v pátek 8. listopadu chystají se společností Lufthansa cestovat na trase do Frankfurtu nad Mohanem nebo Mnichova, nebo z těchto měst do Prahy, aby si ověřili, zda jejich let nebyl zrušen.

Palubní personál německé letecké společnosti totiž vstoupil do stávky a pražské letiště tak eviduje aktuálně 12 zrušených letů. O které lety přesně jde, se cestující dozví na webu dopravce.

Dvoudenní stávka pro Lufthansu představuje zrušení 1300 letů, výpadek se týká i cestujících z Prahy nebo do Prahy.

Odboráři vyhlásili stávku kvůli výši platů a typům úvazků, které dostávají zejména sezónní pracovníci.