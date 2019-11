Albert Edwards (opět) věští krveprolití na akciovém trhu

Americké akcie jsou na historických maximech, ale družina zatvrzelých pesimistů nepolevuje v ponurých předpovědích. Koncem října vydal další takovou stratég ze Société Générale Albert Edwards.

Snaha najít podobnosti mezi aktuálním vývojem na akciovém trhu a obdobím vrcholící internetové bubliny na přelomu tisíciletí je stará, inu, bezmála stejně jako 21. století. Albert Edwards, medvěd k pohledání, který v uplynulých deseti letech měl jen několik krátkodobých záchvatů radosti a pocitu zadostiučinění, našel další argument proti udržitelnosti růstu na akciovém trhu ve Spojených státech. Ne, nesmějte se, on a jemu podobní se nakonec dočkají.

Co je tedy v současnosti tak podobné období okolo roku 2000, že z toho Edwards vyvozuje i možnost obdobných důsledků? Zisky firem se povážlivě odchýlily od vývoje akciového indexu S&P 500. Při pohledu na graf nelze jinak, jen dát za pravdu, že takový rozdíl v dynamice vývoje zisků a cen akcií (na pozitivní straně) nebyl k vidění právě od roku 2000.

Co to znamená? "Chystá se krvavá lázeň," je přesvědčen Edwards. A varuje konkrétně před akciemi z technologického sektoru. "Jejich posilování při absenci podobně silného růstu ziskovosti přichází v nebezpečné době. Potenciální zisková recese odhalí některé falešné růstové hvězdy, v současnosti mimořádně nadhodnocené, a ty se následně zhroutí. A vezmou s sebou celé odvětví, v rámci trhu velice významné. Během výprodejů totiž investoři nebudou rozlišovat pomyslné zrno od plev. Na to bude čas později (a při nižších cenách)," varuje stratég.

