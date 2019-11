Video: Saša Uhlová: Z bydlení se stala investiční komodita, krize je celosvětová

Projekt Českého rozhlasu Rozděleni svobodou vyvrcholil debatou devíti lídrů politických stran a hnutí zastoupených ve sněmovně o klíčových problémech dneška. Jedním z nich je i bydlení. Podle politiků by mohlo být řešením zjednodušení stavebního řízení. Do Interview Plus pozval moderátor Michael Rozsypal novinářku Sašu Uhlovou. Článek + audio: https://rozhl.as/3MK





<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/TMG/XBJ3B1Sk-sasa-uhlova-z-bydleni-se-stala-investicni-komodita-krize-je-ce.jpg" />

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz