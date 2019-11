Ross (US MPO): USA možná nebudou muset uvalit cla na evropské a asijské automobily

Americký ministr obchodu Wilbur Ross v neděli poznamenal, že USA možná nebudou muset uložit dodatečná cla ve výši 5-15% na dovoz evropských a asijských automobilů vzhledem k pozitivně laděným jednáním na toto téma s dotyčnými partnery.Automobilový sektor dnes reaguje na zprávu pozitivně.Původně hrozilo, že americký prezident Donald Trump přistoupí k uvalení zmíněných tarifů s platností od 17. listopadu. Podle analytiků by navýšení automobilových tarifů představovalo velmi závažný krok eskalace obchodního napětí mezi USA a EU potažmo Asií. Očekávané zvýšení tarifů v celém sektoru by vedlo ke dražení vozů a to by mohlo způsobit ztráty mnoha set tisíc pracovních míst v americké ekonomice