Citi: Dolarový index by mohl klesnout na 85 bodů kvůli obnovení růstu bilance Fedu

Analytici americké banky Citigroup míní, že dolarový index by mohl v dohlední době oslabit až směrem k 85 bodům v reakci na obnovení růstu bilanční sumy amerického Fedu prostřednictvím obnovení programu nákupu aktiv. Hranice 85 bodů je přitom považována za historickou linii podpory pro zelené bankovky.Dolarový index je ukazatele hodnoty dolaru v rámci koše měn hlavních obchodních partnerů.Růst bilance Fedu probíhá prostřednictvím nákupu dluhopisů . Zvýšení poptávky vede k růstu jejich cen a inverzně k tomu také k poklesu požadovaných výnosů. Americký dolar přitom obvykle oslabuje, když klesají výnosy dluhopisů Analytici Citi sami naznačují, že Fed by v takovém případě byl jednou z nejvíce "holubičích" hlavních centrálních bank nehledě na relativně stále vysoké sazby a příslib určité pauzy v jejich další trajektorii. Bilance Fedu totiž narůstá velice rychlým tempem. Od obnovení nákupů v průběhu letošního září už centrální banka stáhla dluhopisy za celkem 205 mld. USD . Pro srovnání, ECB by obdobné navýšení bilance trvalo asi rok.Podle analytiků by oslabení dolarového indexu k 85 bodům mohlo posílit euro směrem k 1,21 oproti dolaru . Nyní se pohybuje kolem 1,115.Takový vývoj by byl s největší pravděpodobností velmi pozitivní pro rozvíjející se trhy.