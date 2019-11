O2 Czech Republic (Koupit, 12m cíl = 298 CZK) - Provozní i čistá ziskovost nad odhady (Komentář k výsledkům)

Zatímco na straně tržeb O2 Czech Republic mírně zaostalo za očekáváním trhu, milé překvapení dodalo na úrovni provozní i čisté ziskovosti. O2 Czech Republic rozšiřuje dostupnost rychlého připojení k internetu pomocí bezdrátové technologie, registruje rostoucí počet zákazníků a zároveň nadále drží striktní nákladovou disciplínu. Výrazným způsobem se pod slušný hospodářský výsledek podepsala placená televize s unikátním filmovým a sportovním obsahem, internet na doma a mobilní tarify v balíčcích O 2 Spolu. Sportovní program společnost rozšířila o anglickou fotbalovou Premier Leaguea dále plánuje zařazení dalších dvou ostrovních soutěží – druhé nejvyšší anglické Championship a skotské Premiership. Zároveň společnost prodloužila televizní práva na kompletní tenisový okruh WTA o další tři sezóny.

Hlavní trendy: (1) Struktura tržeb nás mírně zklamala, když jsme očekávali od Slovenska pokračující růst, zatímco zde O2 Czech Republic utržilo meziročně o jedno procento méně. V segmentu českých pevných linek tržby meziročně klesly o 1,6 %, což bylo rovněž mírně pod našimi odhady. Na druhou stranu mobilní segment naše očekávání naplnil. (2) EBITDA vzrostla o vysokých 10 % na 3,26 mld. CZK, což je do velké míry dáno změnou účetního standardu IFRS 16. Bez této změny by EBITDA přidala pouze 3,7 %. EBITDA marže vzrostla o 3,1 pb na 33,9 %. V České republice činila EBITDA marže 31,7 % a na Slovensku 42,8 % (včetně IFRS16). (3)Na čistý zisk měla nová účetní metodika negativní vliv ve výši 10 mil. CZK. Pokles čistého zisku o 1,5 % byl ovlivněn především vyššími odpisy hmotného a nehmotného majetku (1,19 mld. CZK, +24,9 % y/y) v souvislosti s realizovanými investicemi. I tak byl pokles oproti konsensu méně razantní a výše čistého zisku byla největším překvapením. Tomu vděčí především nižším než očekávaným nákladům na prodeje. (4) Konsolidované investice od začátku letošního roku činily 1,7 mld. CZK, což je téměř o polovinu méně než vloni. Jejich podíl na celkových výnosech představoval 6,0 %. (5) Čistý dluh vůči EBITDA se oproti výši k polovině letošního roku na konci třetího kvartálu zvýšil na 0,9x, což je ale stále výrazně pod střednědobým cílem managementu na úrovni 1,5x.

Dopad na předpovědi: Výstavba a rozvoj vlastní sítě na Slovensku by měla dále zlepšit hospodářské výsledky zejména díky nižším platbám za národní roaming. Patrné by měly být další úspory v oblasti IT. Profitabilitě by měly nadále přispívat výnosy z digitální televize, kvalitnější zákaznická základna a rostoucí přenos dat. Výše investic v letošním roce by se nakonec mohla pohybovat v blízkosti střednědobého cíle managementu 5 až 6 % tržeb, když chystaná aukce frekvencí proběhne až v příštím roce.

Dopad na cenu akcií a doporučení: Dnešní výsledky hospodaření hodnotíme pozitivně. Nicméně akcie dnešní čísla prozatím příliš nereflektují, když oproti včerejšímu zavíracímu kurzu žádné změny nedoznaly. Společnost sice nenabízí žádný razantní růstový příběh, věříme však, že společnost je schopna dlouhodobě generovat slušnou ziskovost. Na současných cenách akcií je velmi zajímavý dividendový výnos 9,7 %. Akcie dle nás zůstávají fundamentálně podhodnocené, a proto nadále držíme nákupní doporučení s cílovou cenou 298 CZK za kus.

Rizika: Za největší riziko považujeme přísnější regulaci. Dalším je i výrazné posílení české koruny vůči euru, které by se promítlo na nižších tržbách ze slovenského mobilního segmentu vyjádřených v českých korunách. Příchod čtvrtého operátora by mohl tlačit na marže společnosti.

Očekávané události: Výsledky hospodaření za celý letošní rok by měly být oznámeny na konci ledna příštího roku.