Ranní GBP/USD - Pátek 1.11.2019

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15

Měnový pár GBP/USD do příchodu dat z USA ve 13:30 rostl. Potom ale následovalo mírné vyklesání a stranový pohyb mezi cenovými liniemi.



GBP/USD - cenové hladiny pro dnešní den

Graf GBP/USD., timeframe H1

Na poslední den pracovního týdne a zároveň první den měsíce listopadu jsou připraveny důležité fundamentální výsledky. V 10:30 vyjde výrobní index PMI z Velké Británie, odpoledne ve 13:30 vyjde průměrný hodinový výdělek , nezaměstnanost mimo zemědělství a celková míra nezaměstnanosti. Následně v 15 hodin z USA výrobní index PMI-ISM. To všechno jsou velmi důležité fundamenty a pokud vyzní pozitivně pro dolar mohlo by to podpořit myšlenku pátečního vybírání zisků na páru GBP/USD, který tento týden do této chvíle zatím jen posiloval. Každopádně trhy napjatě čekají na další výsledek jednání mezi USA a Čínou, který kdyby dopadl pozitivně, mohl by mít dobrý vliv na americký dolar a americké akcie. Střední cenová linie se posouvá o jeden level výše, jinak ostatní cenové hladiny bez zůstávají úprav.

UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.