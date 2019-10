Fiat + Peugeot, aneb jak společně ustát nové, drahé časy

Správní rada automobilky Fiat Chrysler (FCA) a dozorčí rada francouzské PSA schválily plán fúze obou společností. Může tak vzniknout čtvrtý největší výrobce aut na světě podle objemu prodeje, hodnota nové firmy dosáhne zhruba 50 miliard USD (1,1 bilionu Kč). Automobilky to dnes uvedly ve společném sdělení, v němž poskytly bližší podrobnosti k plánu spojení, které se má uskutečnit prostřednictvím výměny akcií. K závazné dohodě chtějí manažeři obou automobilek dospět v příštích týdnech. Spojení se prezentuje jako fúze rovných. Investorům ale podle Bloombergu rychle došlo, kdo kupuje koho.

Akcie FCA v Miláně zamířily nahoru a rostly až o 11 %. Akcie PSA v Paříži se ale o 11 % propadly, je to nejvíce od června 2016.

Firmy se dohodly, že budou usilovat o úplné sloučení formou fúze rovných, akcionáři obou podniků budou v nově vytvořené společnosti vlastnit po 50 procentech. Rady obou skupin pověřily své týmy, aby dokončily jednání a v nadcházejících týdnech dojednaly závazné memorandum o porozumění.

Konkurenční automobilky chtějí spojit svoje prostředky, aby tak byly lépe připraveny na finančně nákladnou novou éru obchodních cel, emisních norem a přechodu k elektromobilitě. Sloučená firma bude schopna sdílet náklady na vývoj elektrických a autonomních vozů a sdílet automobilovou technologii, díky čemuž ušetří peníze. Spojením by obě společnosti měly ročně ušetřit 3,7 miliardy eur (94,4 miliardy Kč), aniž by musely zavírat továrny. Roční tržby sloučeného podniku by měly dosáhnout 170 miliard eur, prodej aut by se měl pohybovat kolem 8,7 milionu ročně.

FCA vyplatí akcionářům mimořádnou dividendu, na kterou vynaloží celkem 5,5 miliardy eur. Předá jim i své akcie v divizi na výrobu robotů Comau. PSA pak na své akcionáře převede 46procentní podíl ve výrobci automobilových součástek Faurecia. Dnes klesají i akcie tohoto výrobce, a to až o 8,3 %.

Sloučená skupina bude mít sídlo v Nizozemsku. Předsedou správní rady se stane John Elkann z FCA. Ředitel PSA Carlos Tavares bude generálním ředitelem celé skupiny. S akciemi sloučené firmy se má obchodovat na burzách v Paříži, Miláně a New Yorku.

Dohoda přichází v době, kdy automobilky po celém světě bojují s poklesem poptávky a vyvíjejí nové pokročilé technologie a energeticky čistší auta, aby splnily stále přísnější emisní pravidla.

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire dohodu obou firem vítá. Podle něj poskytne oběma skupinám potřebnou sílu k investicím do čistších technologií a k řešení náročných úkolů v odvětví. Francouzská vláda už ale dala najevo, že bude pozorně sledovat, aby skupina zůstala ve Francii.

Kdo kupuje koho?

Popolední více než 13% propad akcií PSA (ve světle 7,8% růstu akcií FCA) je rána, kterou obvykle utrpí nabyvatel, komentuje Bloomberg pohyby cen akcií obou automobilek. A matematika to ukazuje jasně. Akcionáři Fiatu dostanou prémii skoro 5 mld. EUR na základě závěrečné ceny z úterý, kdy se po zavření burz začalo o fúzi spekulovat. Po úpravě o rozdíly v tržních hodnotách a dividendu 5,5 miliardy EUR, kterou vyplatí FCA akcionářům, dosažení akciového holdingu 50/50 naznačuje, že PSA zaplatí 32% prémii za převzetí kontroly nad FCA, tvrdí analytik Jefferies Philippe Houchois.

PSA měla v úterý tržní hodnotu zhruba 22,6 miliardy EUR a italsko-americká FCA zhruba 20 miliard EUR. Než se ale spojí, předá ještě Peugeot akcionářům svůj podíl ve Faurecia ve výši skoro 3 mld. EUR. Do nové společnosti tedy přinese "věno" zhruba 19,6 miliardy EUR. Fiat ale přinese méně, a to přinejmenším o 5 miliard EUR. Kromě dividendy totiž před uzavřením dohody akcionářům přenechá svoji robotickou divizi Comau - s odhadovanou hodnotou 270 milionů EUR.