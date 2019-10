Fed si dá úrokovou pauzu. Ale na jak dlouho?

Říjnové zasedání americké centrální banky nepřineslo nic velkého. Sazby byly dle očekávání sníženy, vedle toho guvernér Powell naznačil, že pokračování v jejich osekávání není pravděpodobné. Fed si tak dle včerejší rétoriky dá úrokovou pauzu. I přesto však nelze vyloučit, že by tato pauza mohla mít velmi krátký život.

Guvernér Fedu upozornil, že třetí snížení úrokových sazeb po sobě jakožto pojistka uprostřed cyklu je zřejmě pro tuto chvíli poslední. Současná podoba americké měnové politiky je dle FOMC adekvátní, alespoň do té doby, dokud budou informace a data přicházející z ekonomiky v širokém souladu s prognózou centrální banky. Vedle toho byla z forward guidance odstraněna fráze o možnosti „jednat dle potřeb zachování udržitelného růstu“.

Celkově zůstává výhled největší ekonomiky světa příznivý. Pokud by však došlo ke změnám, centrální banka na ně zareaguje odpovídajícím způsobem. K tomu se váže především fakt, že měnová politika není nastavována v přednastaveném kurzu, upozornil Powell.

Výstup z říjnového zasedání Fedu lze hodnotit jako neutrální. Objevily se ale i jisté náznaky jestřábích faktorů, jako například mírnější přístup jedné z nejhlasitějších holubic měnového výboru Jamese Bullarda, který na předminulém zasedání hlasoval pro úrokový cut o 50 bodů. Jeho hlas byl následně umocněn tehdejším osobním vyjádřením vymezujícím se proti rozhodnutí snížit sazby „jen“ o 25 bodů. Podobně vyzněla i včerejší zmínka o existujících pozitivních rizicích, kam spadá například posun v otázce americko-čínských obchodních vztahů či řešení brexitu. Sílu tohoto komentáře ale nakonec Powell zmírnil tím, že i přesto, byla-li by rizika v tomto směru zhmotněna, jen těžko by vedla k možnosti zvýšení sazeb.

Úroková pauza přinesla dolaru zisky, které však následně odevzdal. I dnes ráno se vůči euru obchoduje v defenzivě. Je sice pravdou, že celková nálada globálních trhů je o něco lepší, což podporuje pozitivní očekávání ohledně rozuzlení obchodních sporů, stejně tak opadly i obavy z globální recese, na druhou stranu stále nelze hovořit o výraznějším a zejména déle trvajícím obratu.

Do doby, než bude americko-čínská obchodní dohoda černá na bílém a riziko tvrdého brexitu nebude zcela zažehnáno, existují scénáře zhoršení projevující se na trzích i v podnikatelské náladě. Ta ostatně pořád skomírá, což potvrzují zejména americké měkké indikátory. Inflační očekávání se sice odlepila od minim ze začátku měsíce a následně (měřeno 5Y5Y inflačním forward swapem) překonala hranici 2 %, v posledních dnech ale pozorujeme opětovný pokles. Vedle toho máme před sebou klíčová data, například ta z amerického trhu práce, u nichž predikce naznačují citelné zpomalení.

Do konce roku je naplánováno ještě jedno zasedání Fedu. Trh v tuto chvíli nevěří, že by mělo přinést další snížení sazeb (pravděpodobnost cutu je necelých 24 %), k čemuž se přikláníme i my. Na druhou stranu, vzhledem k výše zmíněným nadále trvajícím rizikům, která nemají konečné řešení, nelze hovořit o tom, že případné další snížení nepřijde již na začátku příštího roku (pravděpodobnost pro první kvartál 2020 dosahuje více než 40 %).

Dnes bude v rámci zahraničních dat zveřejněno HDP eurozóny za třetí kvartál a odhad inflace za říjen. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1166 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,30 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1067 do 1,1143 EURUSD.*

Koruna v posledních dnech tíhne k otestování hranice 25,50 za euro. Děje se tak i přesto, že členové bankovní rady ČNB, konkrétně Oldřich Dědek a guvernér Rusnok, naznačili preferenci stability úrokových sazeb na listopadovém zasedání. To se uskuteční příští čtvrtek, přičemž zmiňovaná stabilita je dle našeho názoru nejpravděpodobnějším verdiktem.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,50 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,46 až 25,55 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,88 až 23,05 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.