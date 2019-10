Automobilky PSA a Fiat Chrysler se předběžně dohodly na vzájemné fúzi

obou firem pověřila vyjednávací týmy, aby připravily dohodu o fúzi do několika týdnů. V nové

společnosti by měli rovný podíl současní akcionáři obou firem a vedl by ji prvních 5 let současný

šéf Peugeotu Carlos Tavares. Před fúzí by Peugeot distribuoval svým akcionářům svůj 46% podíl

ve společnosti Faurecia a Fiat by vyplatil mimořádnou dividendu 5,5 mld. EUR Firmy očekávají

synergie ve výši 3,7 mld. EUR p.a. Firmy by byly spojeny v nové holandské společnosti, která by se







obchodovala na burzách v New Yorku , Paříži a Miláně.

