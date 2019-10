Fed dnes zřejmě "upraví" sazby. silná makra mohou působit proti tomu

Dnes ve večerních hodinách bude zasedat rada americké centrální banky

(FOMC). Trh již na 95 % počítá se snížením sazeb o 25 bazických bodů. JejichV návaznosti na červencový pokles sazeb reagoval prezident J. Powell prohlášením, že tímto krokem dochází pouze k úpravě nastavení měnové politiky a nejedná se tak o zahájení cyklu snižování sazeb. Přesto bude dnešní případné uvolnění měnové politiky již třetí v řaděMěl by trhům nyní upřesnit, zda se nadále jedná jen o preventivní úpravu nastavení měnové politiky, jak bylo avizováno v létě, nebo zda už mluvíme o cyklu snižování sazeb. Od toho se budou odvíjet další očekávání trhů. Tým RBI odhaduje, žetedy že dojde ještě k jednomu snížení o 25 bazických bodů. V prvním čtvrtletí příštího roku by pak mělo dojít ještě k jednomu dodatečnému snížení sazeb, které bude následováno stabilitou až do roku 2022.