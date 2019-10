Mobius: Tenze tu budou i nadále, USA a Čína se ale potřebují

Mnoho čínských firem se přesunulo do zahraničí, aby se vyhnulo dopadu amerických obchodních sankcí uvalených na jejich zemi. V rozhovoru pro Bloomberg TV to uvedl známý investor Mark Mobius s tím, že jejich cílem byl Vietnam, Bangladéš či třeba Turecko. Tedy země, kde se výrobní náklady drží stále nízko a odkud je možné exportovat do Spojených států. Tento proces trvá nějakou dobu a dopad obchodních tenzí na amerického spotřebitele pak díky němu „nebude tak velký, jak se mnoho lidí domnívá“.



Mobius se specializuje zejména na rozvíjející se trhy a je v této oblasti považován za významného odborníka. Na námitku, že uvedené země nemají takovou výrobní kapacitu jako samotná Čína, uvedl, že v některých odvětvích se kvůli tomu tenze skutečně projeví více. Připomněl však, že Čína na současný vývoj také reaguje posunem měnového kurzu a na nově zavedená cla reagovaly i čínské firmy snížením svých prodejních cen.





Jaká je vůbec dlouhodobá budoucnost vzájemných vztahů mezi Čínou a Spojenými státy? Podle investora není výhled právě růžový, protože se dá očekávat, že tenze mezi těmito dvěma zeměmi budou trvat a přispívat k nim může například to, jak se Čína chová v Jihočínském moři či jakou má strategii v Africe. Nejdůležitější roli ale hraje „transfer technologií“. V USA je významné to, že demokraté se spolu s republikány nyní shodují, že k Číně je třeba zaujmout tvrdší postup.„Na konci dne se ale obě země potřebují,“ uvedl investor. Takže podle jeho názoru se musí snažit o kooperaci, která ale bude s ohledem na popsané zdroje tenzí složitá. Na otázku, jak mají podle něj velké mezinárodní společnosti ve své strategii skloubit americký liberalismus s čínským státním kapitalismem, Mobius odpověděl, že pomoci jim může přesun výrobních kapacit do nějaké třetí země. V této souvislosti poukázal na Indii, která má sama o sobě velký trh, podobně jako Čína. Rozdíl mezi těmito dvěma ekonomikami spočívá samozřejmě v tom, že příjmy jsou v Indii mnohem nižší než v Číně, nicméně z dlouhodobého hlediska jde o významnou zemi. K tomu by americké firmy měly „diverzifikovat své zdroje a trhy“.Zdroj: Bloomberg TV