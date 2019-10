Erste Group zítra zveřejní čísla za 3Q

Erste oznámí zítra ráno výsledky za 3Q 2019. Na úrovni čistého zisku očekáváme 5% meziroční nárůst na 477 mil. EUR. Kvartál by měl být bez jakýchkoliv výraznějších jednorázových položek a růst zisku reflektuje pokračující růst výnosů, který je vyšší než růst provozních nákladů, a přetrvávající dobrou kvalitu úvěrového portfolia. Růst úrokových výnosů by měl zpomalit na 3 % r/r, když stagnující či mírně klesající čistá úroková marže částečně kompenzuje růst úvěrů. Naopak růst výnosů z poplatků by měl zrychlit.



Provozní náklady zůstávají nadále pod kontrolou. Růst mezd a vyšší odpisy jsou částečně kompenzovány úsporami ostatních administrativních nákladů a pozvolným poklesem počtu zaměstnanců. Kvalita úvěrového portfolia zůstává na dobré úrovni, k čemuž přispívá rostoucí ekonomika v regionu a nízká nezaměstnanost.



Celkově by měla Erste představit solidní čísla s rychlým růstem provozního zisku (oček. 9 % r/r), který je na úrovni čistého zisku tlumen vyšším rozpouštěním opravných položek v minulém roce. Po vytvoření rezervy na soudní spor v Rumunsku ve 2Q by pozitivní byla také absence jakýchkoliv dalších mimořádných nákladů. Očekáváme, že management zároveň potvrdí celoroční výhled, který počítá s návratností vlastního kapitálu (ROTE) na úrovni minimálně 11 %. Na základě dosavadních výsledků by neměl být problém tento výhled překonat.