28.10.19 Technická analýza BTC/USD + 43% (ne)očekávaný obrat!

Z noci z 25. října na 26. října vystoupal Bitcoin v ceně o rekordních 43 %. To je největší růst za 24 hod. za posledních 8 let. Překvapí Bitcoin do konce roku a podíváme se na nové ATH?

Situace v Číně

13. výbor shromáždění lidových zástupců v Číně chválil nový zákon o kryptoměnách. Zákon byl schválen 26. 10. 2019. V platnost vstoupí 1. ledna 2020, jak informovala místní mediální organizace CCTV.

Příprava na čínskou národní kryptoměnu

Tenhle zákon buduje základnu pro možná přicházející čínskou národní kryptoměnu (neoficiálně).

Spekuluje se o tom, že by Čína mohla vytvořit vlastní národní kryptoměnu již v následujícím roce, 2020. Ve stejný den, jako byl vydán nový kontroverzní zákon v Číně, Bitcoin na moment překročil 43% nárůst během 24 hod.

Nálada na trhu

Pozitivně naladěný je i trh. Při pohledu na graf nás stále čeká silný odpor na 10 500 USD. Mnozí obchodníci zmiňují i 10 000 USD jako silný psychologický odpor, ale ten byl mnohokrát v historii snadno prolomen a tak bych to nebral až tak vážně. Momentální podpora je na 9 300 USD.

Podle TA to vypadá velmi optimisticky i do budoucna. Nejen halving v 2020, ale také možná národní kryptoměna v Číně by mohli pozvednout cenu Bitcoinu ale i altcoinů směrem nahoru. Netřeba připomínat, že od 2017 bull marketu na kryptotrhu jsme se pohnuli dopředu, zejména díky menším poplatkům na BTC, stabilnějším kurzům i burzám. Pokud se podíváme na poslední 2 roky, jak se kryptoměny globalizovaly do takové podoby, že i Facebook uvažuje nad vlastní kryptoměnou, jsou to dobré vyhlídky jak pro samotný BTC, tak i pro kryptoměny.

Závěr

Situace je velmi optimistická na celém trhu a znovu se skloňuje 14 000 USD za BTC do konce roku, čemuž věřím i já a vyslovil jsem to už při 6 000 USD za kus. Podle mě ale ani hodnota 14 000 USD není nic oproti tomu, co uvidíme v roce 2020 a 2021, kde můj skromný odhad je 50 000 USD za kus BTC. A jaký je váš názor?

