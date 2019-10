MONETA chce skokově zvýšit kapitál, odkupovat vlastní akcie a vyplatit dividendu

Představenstvo MONETA Money Bank (dále jen MONETA) svolalo do svého sídla na 26. listopadu valnou hromadu, na které bude chtít od akcionářů posvětit hned několik významných návrhů týkajících se primárně kapitálové struktury. Vést to má ke zvýšení efektivity a zlepšení struktury kapitálu. Lze predikovat, že investoři dané kroky vedení přijmou pozitivně, resp. že dodají akciím banky prostor navázat na posílení z předchozích třech týdnů.

Aby mohlo dojít k projednání, resp. ke schválení navrhovaných usnesení, musela MONETA v souladu s právními předpisy vytvořit auditovanou tzv. mezitimní individuální účetní závěrku k letošnímu 30. červnu.

Místo 511 milionů korun, rovnou přes 10 miliard korun

Základní kapitál banky MONETA by měl doznat skokového navýšení. Nedojde nicméně k ředění, když počet vydaných akcií v počtu 511 milionů má zůstat zachován. Dojít má však k navýšení jejich jmenovité hodnoty ze současné 1 Kč na 20 Kč. Banka k tomu použije prostředky z účtu nerozděleného zisku v objemu téměř 4,7 mld. Kč a současně z účtu emisního ážia v objemu více než 5 mld. Kč. Zkrátka základní kapitál banky by tím měl vzrůst ze současných 511 milionů korun na 10,22 mld. Kč. Jak uvádíme níže, jeho výše by se však měla v budoucnu dále změnit…

Odkup více než 2 % akcií

Jak už MONETA dříve avizovala, pustit se hodlá do odkupu vlastních akcií (tzv. buy-back). Akcionáři by měli na valné hromadě posvětit návrh na odkup až 11 mil. vlastních akcií. Banka by za ně měla utratit maximálně 990 mil. Kč, když cena za kterou bude odkupovat, nesmí překročit 90 Kč/akcii. Sama banka ve svých predikcích uvažuje s průměrnou nákupní cenou 80 Kč.

K naplnění odkupu by mělo dojít do konce roku 2020. MONETA pak plánuje získané akcie zrušit. Došlo by tím ke snížení bankou vydaných akcií na rovných 500 milionů, resp. tedy redukci základního kapitálu na rovných 10 mld. Kč.

Další dividenda ještě letos

Představenstvo banky překvapivě hodlá potěšit akcionáře dividendou podruhé v tomto roce. Český právní řád nezná termín mezitimní dividenda a tak banka, v návaznosti však na vytvořenou letošní mezitimní závěrku k 30.6., si dovolí sáhnout do nerozděleného zisku minulých let.

Akcionářům hodlá vyplatit v souhrnu téměř 1,7 mld. Kč, resp. na každou akcii 3,30 Kč. V případě schválení dividendy bude rozhodný den pro nárok 2. prosince. S nárokem na požitek by se tak akcie MONETA naposledy na pražské burze obchodovaly ve čtvrtek 28. listopadu. K akcionářům by pak začaly prostředky plynout ještě před vánoci od 17. prosince.

Připomeňme, že ve svých posledních predikcích ohledně dividendy, MONETA plánovala v roce 2020 za letošní účetní rok vyplatit dividendu 6,65 Kč. Není zcela jasné, zda oznámená současná „mimořádná“ dividenda z nerozděleného zisku, zmiňovaný plán zachovává. Spíše ji lze ale skutečně interpretovat jako „mezitimní“.

Rozhodování na valné hromadě již bez osobní účasti

MONETA plánuje zvýšit možnosti akcionářů podílet se na řízení společnosti, resp. při rozhodování valné hromady. Navrhovaná změna stanov má pro příště umožnit akcionářům korespondenční hlasování, tedy bez nutnosti osobní účasti na valné hromadě. Podpis na korespondenčním hlasovacím lístku nicméně bude muset být úředně ověřen.

Kapitálový požadavek ČNB

Zároveň se zveřejněním pozvánky na valnou hromadu, MONETA zveřejnila rozhodnutí regulátora týkající se kapitálového vybavení pro příští rok. ČNB podobně jako pro rok 2019, v návaznosti na kapitál banky, rozhodla opět o snížení o 20 bazických bodů. MONETA tedy musí od počátku příštího roku udržovat celkový SREP kapitálový poměr ve výši alespoň 10,4 %. Vzhledem k tomu, že ČNB obecně bankám od nového roku dále zvýší požadavky na kapitál Tier 1, bude celkový kapitálový požadavek činit 14,65 %, resp. pak od 1.7.2020 na 14,9 %.

Pro banku by to neměl být stále problém, když se představenstvo snaží udržovat rezervu ve výši 1 % nad celkovým požadavkem kapitálu. Ke konci letošního pololetí činil ukazatel kapitálové přiměřenosti 16,7 % a to bez zahrnutí vytvořeného konsolidovaného zisku 1,8 mld. Kč.

Závěrem snad již jen uvést, že pro možnou účast na zmiňované aktuální valné hromadě, musí akcionář vlastnit v Centrálním depozitáři akcie MONETA k 19. listopadu.