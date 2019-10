Bitcoin: Technologický a kurzový výhled pro příští měsíce

Své "all-in" sázky na bitcoin nelituji a dlouhodobě jsem přesvědčen o její správnosti. Nepřekvapilo by mě, kdyby bitcoin během roku 2020 stál třicet nebo padesát tisíc dolarů, říká Karel Fillner. Kryptoměnám a s nimi souvisejícím technologiím věří a na podzimním Investičním fóru přiblížil své důvody.

