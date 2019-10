Jsou Futures Bitcoinu jedním velkým nástrojem pro manipulaci trhu?

V krypto světě existuje názor, že zavedení dvou Bitcoinových futures produktů v roce 2017 uměle ovlivnilo trh. Bylo to totiž poprvé, kdy investoři měli možnost shortovat, a tím způsobili změny, které se nyní projevují.

Podle „Skew Markets“ zlepšily futures produkty zjišťování cen Bitcoinů, zejména v roce 2018. Hlavním důvodem pro to mohly být smlouvy, jako jsou trvalé swapy, které jsou podobné tradičním derivátovým produktům, ale nemají expiraci a proces vypořádání.

„Futures trhy radikálně zlepšily proces zjišťování cen bitcoinů – proces byl odstartován v roce 2018 swapovým produktem pod vedením BitMEX.“

Futures markets improved radically the price discovery process for bitcoin – it really kicked off in 2018 and was led by BitMEX & its perpetual swap product

The final rip to $20k in Q4 2017 might not have happened in the first place with a more developed futures market https://t.co/b99lxBgpwt pic.twitter.com/qm1QUtI17v

— skew (@skew_markets) October 23, 2019