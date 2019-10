Boris Johnson chce na 12. prosince svolat předčasné volby

Britský premiér Boris Johnson včera uvedl, že dí více času zákonodárcům pro projednání dojednané a už schválené dohody s EU, ale pouze v případě, že budou souhlasit s uspořádáním předčasných voleb , jež by se mohly konat 12. prosince tohoto roku.Johnson v dopise lídru opozice uvedl, že pokud bude z její strany podpora uspořádání předčasných voleb , tak by přicházelo v úvahu rozpuštění Parlamentu k 6. listopadu.Hlasování o předčasných volbách by mělo proběhnout v pondělí 28. října a pro schválení jsou potřeba hlasy 2/3 zákonodárců = tedy 434.