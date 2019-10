Brexitová sága se opět komplikuje

Jestliže včerejší zasedání ECB přineslo euru spíše mírnou podporu, neboť to na další snížení sazeb nevypadá, tak data z eurozóny PMI ) a nové komplikace v kauze brexit tlačí eurodolar naopak níže. Ačkoliv EU by dnes měla dát oficiální souhlas k odkladu brexitu , tak britský premiér chce vyvolat další hlasování o předčasných volbách a svázat jej s podporou pro brexitovou dohodu. Tento nápad se nelíbí nejen britské opozici, ale i libře a zprostředkovaně také euru . Hlasovat by se o Johnsonově návrhu mohlo v Británii v pondělí, což může zvyšovat nejistotu.Eurodolar tedy vedle dat jako dnes německý index Ifo bude nucen stále sledovat politické dění v EU a Británii.