EU prodlouží lhůtu pro Brexit; Ale co se bude dít pak?

Počátek týdne se nesl ve znamení Brexitu a s ním spojené volatility na trzích. Po rozhodnutí britského parlamentu se situace postupně uklidňuje, přestože stále není jasné, co se bude dít v blízké budoucnosti. V této analýze se podíváme na možnosti, jaké má v současnosti britský premiér Johnson a jaký potenciální dopad na libru můžeme očekávat.

Shrnutí:

GBP se daří nejlépe z důležitých světových měn

EU dává Velké Británii čas až do konce ledna 2020

Premiér Johnson má dvě možnosti. Protlačí si svou, nebo se soustředí na předčasné volby

Libra si užívá výrazných zisků za poslední měsíc. Nejvíce posílila na páru s japonským jenem a švýcarských frankem. Zdroj: Bloomberg

Schválení prodloužení termínu Brexitu ze strany EU by nemělo být velkým překvapením, přestože konečné rozhodnutí dosud nepadlo. Zrychlená implementace Brexitu do britské legislativy vládě v úterý neprošla a původní termín vystoupení s koncem října se tak rázem stal nereálným. Novým termínem by byl 31. leden příštího roku. Kromě dalšího čtvrt roku získá britská vláda prostor k řešení problémů na britské politické scéně.

Projednávání a schválení WAB - Withdrawal Agreement Bill

Poslední vývoj událostí v dolní komoře britského parlamentu potvrdil, že premiér Johnson nedostojí svým slibům o vystoupení Velké Británie z EU do konce října. Nicméně zaznamenal také úspěch, když se mu podařilo parlamentem poprvé protlačit Withdrawal Agreement Bill (WAB). To znamená, že by premiér měl být schopen implementovat Brexit do britské legislativy relativně brzy - možná jen s několikatýdenním zpožděním. Pro investiční banky jako JP Morgan nebo Goldman Sachs je tento vývoj událostí hlavním scénářem, který by měl dále pomáhat libře k růstu.

Vláda vyvolá předčasné volby

Zatímco první scénář zní pro trhy jistě příznivě, tak se události mohou přece jen vyvinout o něco komplikovaněji. Přestože byl WAP schválen s náskokem 30 hlasů, tak se ozývají někteří poslanci, kteří tvrdí, že hlasování nebylo "čisté". Někteří prý pro zákon hlasovali pouze proto, že následně mohli hlasovat proti jeho zapracování do britské legislativy a zamezit tak schválení zákona. Navíc zákon je stále ve stavu, kdy by dodatky k celní unii nebo druhému referendu o Brexitu mohly jeho znění výrazně změnit tak, že by ho vláda dále nemohla podporovat. Britská vláda by totiž mohla zákon stáhnout, pokud by s jeho dodatky nesouhlasila.

Zřejmou cestou z problémů by se mohly stát předčasné volby, které by změnily parlametní aritmetiku. Riziko je však nabíledni. Není vůbec jisté, že by vláda dostala potřebné hlasy a mandáty dostatečné ke schválení potřebné legislativy, přestože předvolební průzkumy ji dávají docela dobré šance. Pokud by se vládě podařilo přesvědčit voliče, tak by potřebná legislativa mohla být s větší jistotou schválena. Pokud by se to ovšem nepodařilo, tak by hrozily extrémní výsledky patu na britské politické scéně a na stole by mohlo být také druhé referendum. Krátkodobá nejistota spojená s vyhlášením parlamentních voleb by jistě poškodila britskou měnu, a to minimálně do doby než by výsledky voleb byly zveřejněny.

GBPJPY v poslední době výrazně vzrostl díky nadějím na brzké schválení Brexitu. Jen za posledních několik týdnů jsme byli svědky růstu o cca 900 pips. Cena nyní testuje úroveň 61,8 % Fibo retracementu velkého poklesu, který měl svůj začátek na konci září minulého roku. Zdroj: xStation5