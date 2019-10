Dnešní rekordní pád akcií Nokie zlobí nejen její akcionáře, ale také odpůrce Huaweie

Akcie finské společnosti Nokia se dnes na helsinské burze propadly až takřka o čtvrtinu, nejvýrazněji za posledních více než 28 let. Firma totiž zhoršila výhled svého hospodaření a varovala, že růst zisků spjatý s přechodem na sítě páté generace (5G) bude trvat déle, než se čekalo. Nokia uvádí, že musí nyní více investovat do produktů, aby zmírnila nástup konkurence. Takže na investice do mobilních sítí jí tedy zbývá méně kapacity.



Problémy Nokie ale signalizují, že firma může v oblasti rozvoje 5G sítí v nadcházející době ještě více zaostat za konkurenční společností Huawei. Ta minulý měsíc uvedla, že po celém světě už získala více než padesát komerčních kontraktů na mobilní sítě páté generace. Tím předstihla právě severské technologické ikony, kromě Nokie ještě i Ericsson. To vše v době, kdy Spojené státy vyvíjejí silný mezinárodní tlak, aby se zařízení čínské společnosti Huawei při budování 5G infrastruktury nevyužívala.



Poté, co v květnu americká administrativa zařadila Huawei na černou listinu, mnozí očekávali, že to Nokii či Ericssonu bude nahrávat. Předpokládali, že to, že se americkým firmám znemožní či znesnadní obchodování s firmou Huawei, povzbudí její konkurenci, včetně Nokie. Tak tomu ale zatím zjevně není. Ze dvou důvodů. Nokia zaprvé stále není s rozvojem 5G zařízení tak daleko jako Huawei. Zadruhé, tlak Spojených států na Huawei se zřejmě ještě teprve projeví. Nokia se proto musí připravit na intenzivnější konkurenční boj s Ericssonem o uvolněné místo na trhu, což právě ji nyní vede k zaměření se na produktové investice.



V každém případě historický pád akcií Nokie signalizuje, že firma má před sebou řadu výzev a její pozice na trhu není vůbec jistá. Z hlediska její konkurence, i té čínské, jde jistě o dobrou zprávu. Současně jde tedy o špatnou zprávu pro ty, kteří se nástupu Huaweie obávají.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND