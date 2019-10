Posen: Kryptoměny bez regulace ne, na čele je Švédsko a Čína

Měly by centrální banky zasahovat do světa digitálních měn? Adam Posen, který stojí v čele Peterson Institute, pro Bloomberg TV uvedl, že ano, a to na dvou hlavních rovinách. Za prvé musí tyto trhy regulovat. A chránit tak „průměrné lidi a menší firmy před arbitráží, která by vznikla ve chvíli, kdy by existovaly neregulované trhy“. Za druhé by centrální banky měly zvyšovat efektivitu a bezpečnost trhů s digitálními měnami. Neměly by ale být na tomto poli aktivní „jen proto, že jde o digitální peníze“, které například mohou umožnit posun sazeb do záporných hodnot.



Řada centrálních bank se již o svět kryptoměn živě zajímá a Posen se domnívá, že aktivně by měl postupovat i americký Fed. Za příklad aktivní centrální banky uvedl švédskou Riksbank a čínskou PBoC. Švédsko je přitom vyspělou zemí s vysokými příjmy a sofistikovaným finančním systémem. Je tak v pozici, kdy si může dovolit „trochu experimentovat“ a do karet mu hraje i to, že centrální banka tam má vysokou důvěru. Fed ale může vyčkávat, protože „toto není hra podobná tomu, když se v soukromém sektoru soutěží o první místo“.



„Teoreticky zaměření ekonomové“ podle Posena poukazují na to, že pokud se v některé zemi bude používat pouze digitální měna, která bude pod vládní kontrolou, je možné tohoto stavu využít k posunu sazeb hlouběji do záporných čísel. Posen se ale k takové politice staví obecně odmítavě, protože podle jeho názoru může destabilizovat finanční systém, nutit lidi k přesunu finančních prostředků do jiných zemí a působit další problémy včetně prudkého oslabování měnového kurzu. Je tak podle něj lepší používat k monetárnímu uvolnění jiné nástroje. Fed by podle ekonoma neměl rozhodovat o tom, kdo by měl být za digitální měny a jejich regulaci vlastně zodpovědný. On sám nyní dohlíží na mezibankovní platby. Jde ale o legislativní záležitost, která by se měla řídit zejména tím, co by měly digitální měny vlastně společnosti přinášet. Bloomberg v této souvislosti poukázal na plány společnosti Facebook na představení vlastní digitální měny . Tu firma prezentuje i jako nástroj snížení transakčních nákladů a způsob, jak dostat finanční služby k těm, kteří k nim nyní přístup nemají. Posen se ovšem domnívá, že k naplnění těchto cílů vedou efektivnější cesty jak v USA, tak po celém světě. Jádrem úspěchu tu je politická a společenská vůle.Podle jeho názoru by dokonce nebylo vhodné spoléhat se v této oblasti na nějakou „zisky hledající a soukromí porušující společnost“. Nejlépe tyto služby poskytne vláda, i když „i na ni je třeba dohlížet“. Pravým důvodem, proč bychom měli podporovat digitální měny , je zvýšení efektivity v jiných oblastech, uzavřel Posen.CNBC před několika dny informovala, že Čína plánuje vytvoření alternativy k Libře, na které pracuje Facebook . Právě Librou se údajně nechala inspirovat, její měna by měla být krytá juanem. Podle některých názorů může v těchto plánech Číny hrát významnou roli i geopolitický aspekt, protože Čína je stále závislá na americkém dolaru . RBC Capital Markets tvrdí, že plán Číny postupuje rychle dopředu a pokud Spojené státy odmítnou plány Facebooku , čínská digitální měna by mohla mít otevřené dveře k dominantní pozici v řadě regionů.Zdroj: Bloomberg TV, CNBC