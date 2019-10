Ranní GBP/USD - Úterý 22.10.2019

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m30

Britská měna zahájila nový týden proti dolaru opět růstem. Hned z rána nabídl měnový pár pull-back do longu okolo kulatého čísla 1,2900.



GBP/USD - cenové hladiny pro dnešní den

Graf GBP/USD., timeframe H1

Nejdůležitější událostí dnešní obchodní seance pro britskou libru bude okolo 19. hodiny hlasování britského parlamentu o začlenění dohody do britského práva. Jestliže návrhy Borise Johnsona získají podporu, mohl by se BREXIT stihnout do konce tohoto měsíce. Pro libru by to mohlo být tím správným palivem pro cestu vzhůru. Co se týká ostatních dnešních fundamentů, tak ani pro americký dolar, ani pro britskou libru není makrokalendáři žádná událost s vyšší prioritou kromě již zmíněného hlasování.

UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.