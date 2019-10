Dimon (JPMorgan): Negativní sazby nejsou dobrý nápad z dlouhodobého pohledu. Globální recese zatím nehrozí

Šéf americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon včera uvedl, že snižování sazeb není správným nástrojem pro podporu rozvoje půjček a podporu ekonomického růstu. Původně bylo zavedení nulových či záporných sazeb bráno jako nástroj pro zachování a ochranu evropské měnové unie. Jako trvalý nebo běžný prostředek měnové politiky je to ale velmi špatný nástroj, který má navíc některé některé nepříznivé konsekvence, kterým ještě ne zcela rozumíme.Podle Dimona je pro podporu ekonomického růstu lepší přistoupit k potřebným reformám systému a změnám zákonů a nespoléhat se jen na negativní sazby, že ty to vyřeší.Dimon dále uvedl, že doufá, že tento mechanismus nedorazí také do USA.Podle Dimona nicméně negativní sazby nejsou tím hlavním a nejpalčivějším ekonomickým problémem. Tím je přetrvávající napětí v obchodních vztazích hlavních ekonomik světa a v celkovém geopolitickém vývoji. Oba faktory zvyšují obecnou míru rizika a ta pak škodí globálnímu ekonomickému vývoji.Podle Dimona světu zatím nehrozí globální recese, ale pouze zpomalení tempa růstu. V plusech jsou zatím všechny hlavní ekonomiky světa, byť tempo jejich růstu vesměs ochabuje. K tomu navíc vlády a centrální banky přistupují stále ještě s rozvolněnou měnovou a fiskální politikou, což podporuje růst.