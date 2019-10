Přinese Bitcoin halving pohádkové zisky?

V květnu 2020 nás čeká již potřetí snížení bitcoinové těžební odměny na polovinu, tzv. halving. V předchozích dvou případech bylo šestiměsíční období před plánovaným halvingem provázeno výraznými cenovými zisky. V souvislosti s halvingem lze očekávat, že by tržní kapitalizace mohla dosáhnout bilionů USD.

Halving

Těžba bitcoinů je navržena tak, aby se postupně stávala obtížnější. Na začátku každý horník po přidání nového bloku transakcí do blockchainu získal odměnu 50 BTC. Zhruba po čtyřech letech, přesněji každý 210 000 blok, se odměna automaticky snižuje na polovinu.

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne již proběhly dva halvingy, je současná odměna za vytěžený blok 12,5 BTC. Někdy kolem 17. května 2020 nás čeká halving číslo tři a po něm dojde ke snížení odměny těžařů na 6,25 BTC za vytěžený blok.

Tržní kapitalizace

Aktuální tržní kapitalizace Bitcoinu dosahuje hodnoty 144,5 miliardy USD. Nejvyšších hodnot dosáhl Bitcoin v prosinci roku 2017, kdy byla tržní kapitalizace 0,3 bilionů USD. Pokud srovnáme Bitcoin se zlatem, má to digitální ještě co dohánět. Zlato má tržní kapitalizaci kolem 8 bilionů dolarů.

Toto všechno by se mohlo změnit právě po květnu 2020. Pokud se podíváme na předchozí dva halvingy, tam v důsledku obrovského snížení nabídky výrazně vzrostla poptávka. Z tohoto pohledu je tržní kapitalizace v bilionech dolarů nejen nemožná, ale pravděpodobná.

Uživatel slvbtc k tomuto tématu na Reddit uvedl:

„Před listopadem 2012 byla cena 12 USD a těžilo se 50 bitcoinů za blok (600 $), což znamená, že trh absorboval 604 800 USD v bitcoinech týdně. Tento halving snížil novou dodávku o 302 400 USD týdně, což způsobilo, že tržní kapitalizace vzrostla v následujícím roce o 14 miliard dolarů.“

Když došlo v červnu 2016 k dalšímu halvingu, tržní kapitalizace opět výrazně vzrostla. Během následujících 18 měsíců dosáhla tržní kapitalizace ohromujících 300 miliard dolarů.

Uživatel slvbtc k tomu na Reddit dodává:

„Před červencem 2016 byla cena 650 USD a těžilo se 25 bitcoinů za blok (16 250 $), což znamená, že trh absorboval 16 380 000 USD v bitcoinech týdně. Tento halving snížil novou dodávku o 8 190 000 USD za týden.“

Výhled po květnu 2020

Uživatel slvbtc na Reddit dále uvádí, že pokud se bude cena Bitcoinu před halvingem pohybovat někde kolem 10 000 USD, měla by se tržní kapitalizace zvýšit na biliony dolarů. Uživatel slvbts říká:

„S bitcoiny za 10 000 USD před halvingem, kdy se těží 12,5 BTC za blok (125 000 $), to znamená, že by trh absorboval 126 000 000 USD v bitcoinech týdně. S tímto 50 procentním snížením po květnu 2020 by však nová dodávka poklesla o 63 000 000 USD týdně, což potenciálně způsobí, že tržní kapitalizace vzroste během následujících 2 až 3 let o biliony dolarů.“

Co na to analytici?

Známý kryptoměnový analytik Plan? na Twitteru uvedl, že se nejedná pouze o následek halvingu, který má vliv na zvyšující se cenu. Ve svém příspěvku uvedl, že na cenu Bitcoinu mají výrazný vliv i investoři, kteří začínají Bitcoin zkupovat cca šest měsíců před plánovaným datem halvingu.

Plan? uvedl:

„Jsme asi 6 měsíců před bitcoinovým halvingem v květnu 2020. V roce 2012 BTC vyskočil z 5 USD na 12 USD (2.3x) v těch 6 měsících před halvingem. V roce 2016 BTC vyskočil z 350 USD na 650 USD (1.7x).“

Tyto zisky jsou však zanedbatelné v porovnání s těmi, co očekávají někteří analytici v souvislosti s halvingem. Analytik Valdrin Tahiri již dříve predikoval cenu Bitcoinu na úrovni 400 000 USD. Podobně pak smýšlí další z analytiků Rekt Capital, který svoji predikci zveřejnil na Medium a na Twitteru.

Závěr

Bitcoin si za dobu své existence vydobyl výsadní postavení mezi kryptoměnami a i na světových trzích udělal poměrně slušný dojem. A to i přes to, že se v tržní kapitalizaci nemůže srovnávat s jinými trhy a komoditami. Pokud by se tržní kapitalizace zvýšila, přehoupla se do bilionů dolarů a začala by se srovnávat s komoditami jako je zlato, byl by to pro minci a její postavení na globálních trzích obrovský skok kupředu.