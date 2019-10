Qantas: Cestující mají za sebou nejdelší let v historii. Trval 19 hodin a 15 minut

Na letiště v australském Sydney přistál v neděli ráno tamního času stroj aerolinek Qantas, který o více než devatenáct hodin dříve odstartoval z New Yorku. Jde tak o historicky nejdelší let s pasažéry na palubě. Odborníci testovali hlavně to, jak cesta působí na lidský organismus.

Letadlo Boeing 787-9 Dreamliner australských aerolinek Qantas dosedlo v Sydney v 7:43 místního času. Přímý let z New Yorku nakonec trval devatenáct a čtvrt hodiny. Původně se přitom předpokládalo, že cesta zabere dvacet hodin. Celkem letadlo uletělo 16 tisíc kilometrů.

Kromě pilotů a další posádky na palubě sedělo zhruba 40 cestujících. Odborníci při letu zkoumali hlavně to, jak působí tak dlouhý let na lidské tělo. Data mají sloužit i k sestavení vhodného jídelníčku na palubě.

"Asi největší problém je tzv. flebotrombóza, neboli zánět žil na nohách. Ten může vzniknout tím, že jak člověk dlouhodobě sedí a má při tom zmáčknuté žíly, tak v nich špatně proudí krev. Může tam vzniknout nějaká sraženina," vysvětluje praktický lékař Cyril Mucha.

Projekt zvaný Sunrise má vyústit v pravidelné přímé lety z Austrálie do Londýna a New Yorku. Podle odborníků jsou dlouhé lety bez přestupů budoucností letecké dopravy. Dosud nejdelším spojením je linka ze Singapuru do New Yorku, která trvá asi 18 hodin. Další dva zkušební lety australských aerolinek se uskuteční v listopadu a prosinci.