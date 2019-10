Cecchetti: Dolarové intervence by byly velmi špatným krokem

Americký prezident Donald Trump na konci července letošního roku v jednom ze svých tweetů zmiňoval možnost měnových intervencí. Psal, že kdyby chtěl, mohl by k něčemu takovému přikročit během pár sekund, ale neříká, že tak skutečně učiní. Ekonomové Stephen G. Cecchetti a Kermit L. Schoenholtz k tomu dodávají, že je dobré zvažovat řadu ekonomických nástrojů, ovšem měnové intervence jsou „mimořádně špatný nápad“.



Jak vlastně takové intervence fungují? V principu jde o nákup či prodej nějaké měny. Takže švýcarská národní banka SNB může intervenovat na franku s cílem udržet jeho kurz na určité výši a tudíž jej prodává a kupuje například eura. Ve Švýcarsku je přitom centrální banka odpovědná za měnovou politiku, ve Spojených státech je to ale ministerstvo financí a Fed by transakce pouze prováděl. To ale nemění nic na tom, že takové intervence by měly dopad na rozvahu centrální banky. Pokud by tedy Fed prodával dolary a kupoval jiné měny, jeho rozvaha by rostla.





Fed by podle ekonomů „samozřejmě přikročil ke sterilizaci, a to tím, že by prodával cenné papíry držené v jeho rozvaze“. Cecchetti ale dodává, že taková sterilizace, která by ponechala celkovou monetární politiku na předchozím nastavení, by pravděpodobně neměla žádný déletrvající dopad na měnový kurz dolaru . Jen by zvýšila volatilitu na trzích a následně nejistotu a riziko. Takže v případě USA může o intervencích rozhodovat ministerstvo financí, ale ve výsledku by se měnila rozvaha centrální banky a vše by mělo dopad na její monetární politiku.Historie pak podle ekonomů ukazuje, že intervence na dolaru byly jen ojedinělé, prováděly se v malém rozsahu, a to s cílem pomoci jiným zemím. Po naprostou většinu času byl pak kurz dolaru určován tržními silami. Jak je to s tvrzením MMF, podle kterého je nyní kurz dolaru asi o 10 % nadhodnocený? Ekonomové tvrdí, že je nutno brát v úvahu současné vysoké tempo růstu amerického hospodářství s tím, že v něm zatím nevznikly nějaké významné nerovnováhy. Jeho finanční systém je stabilnější než ten v eurozóně či Japonsku a Číně. Spojené státy mají sice nízkou míru úspor a vysoké vládní zadlužení, ale investoři je stále považují za bezpečný přístav a atraktivní investiční destinaci. A to tlačí dolar nahoru.Pokud by se vláda v současné situaci rozhodla intervenovat a tyto intervence by měly skutečně snížit kurz dolaru , muselo by dojít ke znatelnému uvolnění monetární politiky Fedu . A intervence by musely být s ohledem na velikost měnového trhu skutečně masivní. Ani Spojené státy by tak nebyly výjimkou pravidla nemožné trojice a podobně jako Švýcarsko by se kvůli dosažení určitého měnového kurzu musely vzdát nezávislé monetární politiky. Spojené státy a jejich trhy navíc nyní slouží jako kotva celému světovému finančnímu systému. Pokud by došlo k intervencím na dolaru , stala by se z nich země, která manipuluje se svým kurzem. To by mohlo mít dalekosáhlé důsledky ve vnímání jejich investiční atraktivity, uzavírají Stephen G. Cecchetti a Kermit L. Schoenholtz.Zdroj: Money and banking