Damodaran radí investorům: Jděte tam, kde je nejméně vidět

Na počátku letošního roku se očekávalo, že na poli IPO půjde o výjimečné období. Na trh se totiž chystala řada významných firem a vyjma společnosti WeWork se zatím tato očekávání plní. Podle profesora financí a známého odborníka v oblasti valuací Aswatha Damodarana ale právě fiasko jménem WeWork vyvolalo zdravou diskusi o firmách, které na trhu úpisem svých akciích získaly ohromný objem kapitálu nebo tak plánují učinit. On sám pozorně sledoval a odhadoval hodnoty společností Uber, Lyft, Pinterest, Slack, Levi Strauss, Peloton a Beyond Meat a tvrdí, že jedním z hlavních témat u nich je hra na určení té nejvyšší ceny, kterou jsou investoři ještě schopni zaplatit.



Prvním hlavním poučením z letošních IPO tak podle Damodarana je to, že „jde stále o hru o cenu“. Ti, kteří akcie upisují, se tak nadále snaží odhadnout zejména výši poptávky po akcii a odhady prodejní ceny staví především na různých tržních násobcích, například na poměrech ceny akcie k tržbám. Významnou roli hraje sentiment a tržní momentum. To vše má podle Damodarana jen velmi křehký základ.



Profesor poukazuje i na skutečnost, že IPO často probíhají s tím, že vlastně není jisté, jaký je počet celkových akcií společnosti. Takže i když se podaří dobře odhadnout hodnotu vlastního jmění firmy , je těžké se dobrat hodnoty jedné akcie . Společnosti vstupující na trh mají totiž stále častěji dva druhy akcií , které mají různá hlasovací práva. A hlavně jsou akcie používány jako nástroj odměn managementu a zaměstnanců.Analytici pak tento fakt podle profesora buď úplně ignorují, nebo jej maximálně „přijatelně“ reflektují ve svých analýzách. Příkladem může být společnost Peloton, která uváděla, že má 41,8 milionu akcií třídy A a 235,9 milionu akcií třídy B. Podle profesora se ale často zapomíná například na to, že firma může kvůli opcím vydat více než 64 milionů akcií typu B.Damodaran při všech výtkách ale vybízí investory k tomu, aby „šli tam, kde je nejmenší viditelnost“. Podle něj totiž platí, že se ne úplně přesná valuace Uberu stále vyplatí více než přesná valuace Coca Coly. Důvod tkví jednoduše v tom, že valuaci Coca Coly je jednoduché provést a učiní tak proto celá řada investorů. U Uberu sice panuje vysoká nejistota, ta ale zároveň odrazuje řadu investorů. A to může představovat příležitost. Damodaran ovšem klade důraz na to, že investice mají být založeny na odhadu skutečné hodnoty firmy založeném na očekávaném toku hotovosti. Tedy ne na zmíněných cenových hrách.Zdroj: Blog Aswatha Damodarana