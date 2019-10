Fed: Byla Austrálie skutečně 28 let bez recese?

Americká ekonomika v červenci pokořila dosavadní rekord, co se týče délky ekonomické expanze. Přirozeně se tak objevují otázky ohledně její další udržitelnosti a kladou si je i ekonomové ze St. Louis Fed. Poukazují pak na to, že Austrálie neměla podle běžně přijímaného pohledu recesi již celých 28 let. Je ale tento pohled relevantní?



Následující graf ukazuje vývoj tempa růstu australského hrubého domácího produktu. Je zřejmé, že recese (definovaná jako minimálně dvě po sobě jdoucí čtvrtletí negativního růstu) tuto ekonomiku nepostihla již dlouhou řadu let:





Australská ekonomika jako celek tedy roste od roku 1991, ale něco jiného už platí při pohledu na produkt na hlavu. Jeho vývoj popisuje graf druhý, šedě jsou opět vyznačeny recese:Existuje tedy rozdíl mezi tím, jak se chovala celá ekonomika a produkt na hlavu. Ten je dán vývojem populace, která byla podle ekonomů „klíčovým tahounem australského růstu“. Rostoucí populace totiž zvyšovala produkční potenciál australského hospodářství, což se odráželo i na vývoji reálného produktu. Jenže z uvedených grafů plyne, že populace rostla rychleji než produkt a tento stav dokonce trvá již téměř 40 let. Jak ukazuje graf třetí, růst australské populace byl dokonce vyšší než u většiny vyspělých zemí:K prudkému zvýšení počtu obyvatel došlo v Austrálii zejména v roce 2008, tedy na vrcholu finanční krize. Došlo k tomu díky migraci a populační růst se tehdy promítl i do vyššího tempa růstu produktu. Ten se ovšem nezvýšil natolik, aby u produktu na hlavu nedošlo k recesi. K podobnému jevu dochází podle ekonomů u více vyspělých zemí. Například zmíněné Spojené státy neměly „tradiční“ recesi od roku 2009, ale produkt na hlavu prošel krátkou recesí v roce 2012.Zdroj: St. Louis Fed