Vládní agentura Spojených států IRS vysledovala transakce BTC až ke zločincům

Byl zlikvidován největší dark web na světě šířící dětskou pornografii. To bylo včera oznámeno státním zastupitelstvím Spojených států, kriminálním oddělení Ministerstva spravedlnosti a trestními vyšetřovateli vládní agentury IRS (Internal revenue service), jejímž nadřazeným orgánem je Ministerstvo financí. Společně s kriminalisty z Velké Británie a Jižní Koreje vydali prohlášení, ve kterém tvrdí, že proběhlo velké zatýkání a zabavování důkazních materiálů.

Welcome to Video

Vzhledem k vyšetřování IRS, agenti zaregistrovali na darknetu stránku s názvem Welcome to Video. Jednalo se o stránku, která byla dle objemu obsahu asi největší na světě, co se týče dětské pornografie. Darkweb se taky často nazývá Darknet, což znamená, že není dostupný skrze standardní internetové prohlížeče. Na tento Darkweb se uživatel dostane pouze skrze speciální internetový prohlížeč TOR Browser. Nejedná se samozřejmě o nic nelegálního, protože TOR je prohlížeč, který má zajišťovat svým uživatelům maximální možné soukromí při procházení internetu.

Jak se povedlo tuhle stránku IRS zlikvidovat? Vyšetřovatelé IRS dokázali vystopovat transakce s Bitcoinem všech uživatelů této stránky, kteří materiál uploadovali, či rovnou stahovali. Vyšetřovatelům se i zdařilo vysledovat samotného administrátora Welcome to Video. Díky analýze blockchainu a de-anonymizace bitcoinových transakcí byla agentura schopna identifikovat stovky tzv. predátorů po celém světě. A to i přesto, že si tito predátoři mysleli, že jsou zcela v anonymitě a nemůžou být nikdy dohledatelní.

Výsledky operace

Jako výsledek tohoto vyšetřování je obvinění 23 letého Jihokorejce, který je aktuálně ve vazbě v Jižní korei a už se ho povedlo i odsoudit. Díky operaci se zabavilo více jak 7,5 terabajtů videí s dětskou pornografií, což je doposud největší objem zabaveného materiálu s tímto obsahem. Pro lepší představu se jedná o více jak 10 tisíc CD nosičů, které už nejsou v rukou svých tvůrců. Materály byly zanalyzovány a obsahují více jak 250 tisíc videí z nichž až 45 % nebyly vyšetřovatelům vůbec známy.

Policisté v Jižní Korei při zatýkání administrátora webu zabavili i server, skrze který odsouzený muž manažoval trh na darkwebu a propagoval svůj obsah s dětskou pornografií. Stránka Weolcome to Video nabízela obsah svým uživatelům za úplatu v Bitcoinech. Za dobu existence již zablokované stránky se povedlo pedofilům stáhnout více jak milion videí.

Webová stránka patří mezi první svého druhu, která monetizuje videa s dětským vykořisťováním za pomocí platby v bitcoinech. V praxi to fungovalo tak, že každý uživatel obdržel jedinečnou adresu v síti BTC a to potom, co si uživatel vytvořil účet na webu. Po zaplacení si potom mohl kdokoliv libovolně stahovat obsah stránek. Analýza serveru následně odhalila, že internetová stránka měla více než milion adres, což znamená, že stránka samotná měla více jak milion uživatelů.

Závěr

Data ze zabaveného serveru byla sdílena po celém světě s dalšími vládními agenturami, které mají za úkol vymáhání práva. Což vyústilo v to, že data byla poslána do více jak 38 zemí, mezi které patří i Česká republika. Tyto země nebyly vybrány náhodně, ale na základě zemí původu samotných uživatelů Welcome to Video. Je tedy dost možné, že brzy uvidíme v televizi i pár zadržených Čechů.