Akcie: Bude trh (vůbec) reagovat na impeachment?

Donald Trump čelí riziku impeachmentu, ale zatím na to reaguje většinou tím, že iniciativu demokratů považuje za puč. Jak by na to mohly reagovat akciové trhy?

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová schválila před pár týdny vyšetřování k možnému odvolání prezidenta Donalda Trumpa. Ten na to reaguje tak, že jde o puč a že demokraté chtějí americký lid připravit o moc, svobodu a podobně. Mimochodem, již v roce 2018 Trump vyhlásil, že když bude vyšetřován, trhy se mohou zřítit a "všichni budou chudí". Toto tvrzení ovšem nemá v historii žádnou oporu.

Případ Nixon

Prezident Richard Nixon byl formálně vyšetřován od začátku května 1974 a rezignoval 9. srpna téhož roku. V tomto období klesl index S&P 500 o 13 %, další procento ztratil v den rezignace a v dalším týdnu klesl o dalších 6,4 %.

Může se tedy zdát, že událost vyvolala na trhu nervozitu. Při pohledu na delší časový horizont je ovšem jasné, že akcie v době impeachmentu již byly v sestupném trendu, kdy ze svého vrcholu na začátku roku 1973 již v té době ztrácely 23 %.

Také ekonomika USA navíc již byla v recesi, která začala v listopadu 1973. Takže impeachment Nixona možná přispěl k nárůstu volatility, nebyl ale sám o sobě důvodem propadu cen akcií.

Případ Clinton

Vyšetřování Billa Clintona začalo v říjnu 1998 a akciový trh si toho prakticky nevšímal. Stejně tak bez větší pozornosti došlo k "osvobození" Clintona v únoru 1999.

V té době totiž vrcholila technologická bublina, takže akcie sílily již před impeachmentem Clintona. A v růstu pokračovaly i po odeznění kauzy.

Akciový trh sice ještě před Clintonovým vyšetřováním klesl o téměř 20 %, ale to bylo způsobeno nervozitou způsobenou nesplácením dluhů ze strany Ruska. S americkým prezidentem to mnoho společného nemělo.

Geopolitické události je prakticky nemožné předvídat. A vůbec již nelze říci, jak na ně (ne)budou reagovat trhy. Je totiž velký rozdíl mezi samotnou novinkou a reakcí trhu na ni. Akcioví investoři si tedy nemohou být jistí, jak trh zareaguje, a to zejména krátkodobě, protože může dojít k panice oběma směry.

Problém při inspiraci historií hraje v případě impeachmentu také minimální vzorek podobných událostí. Investoři by (nejen) v tomto případě neměli politiku zahrnovat do svých investičních rozhodnutí. Politici nemají na dění na trzích až tak velký vliv, jak se investorům snaží namluvit oni samotní nebo média, jakkoli zrovna Donald Trump dělá, co může, aby toto tržní poznání narušil.