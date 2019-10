Kurz eurodolaru směřoval k hranici 1,11

Kurz eurodolaru díky euforii před summitem EU o brexitu a slabým americkým maloobchodním tržbám směřoval k hranici 1,11, na kterou zatím nedosáhl. Dolaru také nepomohla vystoupení amerických centrálních bankéřů, jež byla laděna lehce holubičím směrem (Bullard, Evans).Dnes bude libra , ale i eurodolarový trh velmi bedlivě sledovat dění, kde se odpoledne sejdou lídři EU. Zde jim britský premiér Boris Johnson představí brexitový plán o kterém se bude následně jednat. EU by měla svoje stanovisko k politické dohodě říct zřejmě někdy později večer, čímž ovšem kauza zdaleka nekončí. Neboť v sobotu (!) se má sejít britský parlament a o dohodě znovu jednat. Poslední zprávy jsou však takové, že severoirští unionisté (DUP) dohodu tak jak je postavena odmítají, což by znamenalo, že B. Johnson by musel najít u opozice jiné hlasy, jež by schválení podpořily. Něco takového se samozřejmě dnes po ránu libře nelíbí.