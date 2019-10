Moody´s: Trump je na dobré cestě snadno vyhrát další prezidentské volby

Volební modely ratingové agentury Moody´s naznačují možné relativně snadné vítězství stávajícího prezidenta Trumpa při jeho snaze obhájit svůj prezidentský post pro druhé volební období. Volby proběhnou v příštím roce a z dosavadního vývoje se zdá, že Trump by mohl dosáhnout ještě lepšího výsledku než v roce 2016, kdy se do úřadu dostal, když porazil Hilary Clintonovou s poměrem hlasů 304-227 v jeho prospěch.Průzkum Moody´s je založen na míře spokojenosti spotřebitelů s jejich vlastní finanční situací. Hlavními tahouny spokojenosti jsou doposud rostoucí akciové trhy a rekordně nízká nezaměstnanost . Pokud se stávající stav nebo jemu blízký udrží až do voleb , budou Trumpovy šance na znovuzvolení velmi vysoké.Průzkum byl velmi přesný ve svých odhadech zhruba od roku 1980, kdy se zmýlil pouze jednou a to v roce 2016...Podle 3 různých modelů by mohl při stávajícím vývoji Trump získat minimálně 289 volebních hlasů, nejlépe pak dokonce až 351 hlas.