Moody´s: Riziko globální recese v následujících 12-18 měsících se nepěkně zvyšuje

Podle analytiků ratingové agentury Moody´s je riziko možné globální recese pro následujících 12-18 měsíců už nepříjemně vysoké. Pokud nedojde přímo k recesi, zdá se celkem jasně, že dojde minimálně k výraznějšímu zpomalení růstu.Aby byl odvrácen nepříznivý směr vývoje bude zapotřebí souběhu hned několika faktorů. Předně by americký prezident Trump neměl dále eskalovat obchodní válku s Čínou, Británie by měla vyřešit otázku Brexitu a centrální banky by měly i nadále pokračovat ve svých stimulech.Podle jiných expertů zatím ekonomiky drží nad vodou stále celkem silná spotřebitelská poptávka, což ale není dlouhodobě samo o sobě udržitelné. Je třeba oživit firemní sektor a to lze přes oživení celkové důvěry a je třeba také zvýšení vládních výdajů.