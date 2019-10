CME ve čtvrtek 17.10. zveřejní výsledky za 3Q19 - čekáme propad zisku o 75%

CME zveřejní výsledky hospodaření za 3. kvartál 2019 zítra před otevřením trhu. I během 3. čtvrtletí evropské měny oslabovaly meziročně k dolaru, což negativně dopadá na dolarové tržby (ve 3Q koruna a euro ztratily k dolaru v průměru cca 4-5 % r/r). Proto očekáváme, že se tržby meziročně zvýšily pouze o 0,8 % na 138,2 mil. USD. Z pohledu ziskovosti by však měly pokračovat pozitivní faktory z první poloviny roku. CME má letos nižší programové náklady vzhledem k ukončení přenosů pohárů UEFA i nižším nákladům na vlastní tvorbu. Odhadujeme proto opět růst EBITDA marže, a to z 26,1 % loni ve 3Q na 30,1 % letos. U zisku EBITDA tak čekáme poměrně rychlý růst o 16,3 % r/r na 41,6 mil. USD. Finanční úroveň by měla přinést mírné zlepšení vzhledem poklesu úrokových nákladů a čistý zisk očekáváme ve výši 17,9 mil. USD či 0,05 USD na akcii. Čistý zisk výrazně poklesne z loňské úrovně 68,6 mil. USD, tehdy však byl podpořen mimořádným ziskem z prodeje chorvatských aktiv (57,6 mil. USD).

CME bude pořádat konferenční hovor zítra v 15:00 SEČ. Management po 2Q19 mírně zvýšil výhled na celý rok, který nyní počítá s růstem zisku EBITDA o 14 – 16 % r/r (před tím +12-14 %) z loňské úrovně 222,7 mil. USD při konstantních měnových kurzech. Pokud by výsledky za 3Q zhruba odpovídaly našemu odhadu, management může potvrdit výhled nebo jej mírně zvýšit. Investory bude také zajímat výsledek revize strategie oznámené v březnu. Hosp. výsledky za 3Q19, které by byly v souladu s naší projekcí, by podle nás potvrdily další zlepšování hospodářské kondice společnosti a mohly přinést pozitivní reakci trhu.