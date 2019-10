Na podporu a rozvoj obcí v národních parcích je k dispozici 100 milionů korun

14. 10. 2019

Jen necelé dva měsíce stačily minulý rok k tomu, aby se vyčerpalo 100 milionů korun z Národního programu Životní prostředí, které vyhradilo Ministerstvo životního prostředí na rozvoj obcí ležících na území národních parků. Nyní ministerstvo přichází s obdobnou nabídkou a z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR uvolnilo dalších 100 milionů.

Obce či správy národních parků tak mají šanci investovat do oprav svých komunikací a veřejných prostranství, snížit světelné znečištění, spolufinancovat nákladnější projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí nebo zlepšit povědomí o ochraně životního prostředí. Žádosti o dotace přijímá Státní fond životního prostředí ČR od pondělí 18. listopadu.

„Obce v národních parcích jsou důležitým článkem a partnerem v ochraně našich nejcennějších přírodních památek a ekosystémů. Do jejich rozvoje investujeme dlouhodobě a oblasti podpory nastavujeme podle aktuálních potřeb. Cílem těchto investic je zlepšit kvalitu života místních lidí, napomoci udržitelnému rozvoji obcí, zlepšovat zázemí pro návštěvníky a rovněž podpořit informovanost o ochraně přírody v národních parcích,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

O tom, že jsou investice rezortu opravdu potřebné a vítané, svědčí stále vzrůstající zájem ze strany obcí. „Od roku 2010 jsme ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR podpořili celkem 277 projektů částkou 242 milionů korun a jen z poslední dotační výzvy jsme přispěli 98,4 miliony korun na realizaci 74 nových projektů. Nyní budou mít šanci na úspěch desítky dalších projektů, aktuálně jsme pro ně připravili opět 100 milionů korun,“ říká Richard Brabec k nově vyhlašované výzvě.

Dotace půjdou na nové cesty, výměnu veřejného osvětlení i servis pro turisty

Starostové, správy parků a další zájemci budou moci dotační prostředky využít na opravy komunikací, turistických cest, cyklostezek a chodníků, revitalizaci veřejných prostranství, ale i na sanaci padajících skalních masivů. Mezi podporovanými aktivitami nebude chybět ani výměna zastaralého veřejného osvětlení za pouliční osvětlení úsporné a šetrné k lidem i přírodě. Toho se letos díky dotaci už dočkali například občané Svobody nad Úpou, Černého Dolu či Krásné Lípy, zatímco opravené cesty nově používají obyvatelé a návštěvníci Mladých Buků, Železné Rudy, Volar či Stach na Šumavě.

Příspěvek mohou obce čerpat i na zpracování rozvojových dokumentů a studií s důrazem na životní prostředí nebo na modernizaci turistických informačních center. Z programu budou již tradičně podpořeny vzdělávací a informační projekty správ národních parků a neziskových organizací, jejichž hlavní náplní je ekologická výchova a osvěta. Podobně jako například nedávno v Krkonošském národním parku pomůže dotace uhradit projekty, které interaktivní formou vzdělávají a rozšiřují povědomí o ochraně přírody.

Stejně jako v minulé výzvě může být dotační titul doplňkovým zdrojem pro financování projektů, které podporu čerpají i z evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí. „Podpoříme projekty spolufinancované v jakékoliv z pěti oblastí podpory Operačního programu Životní prostředí, ať se jedná o čištění odpadních vod, dodávku pitné vody, odpadové hospodářství, energetické úspory u veřejných budov či opatření posilující ekologickou stabilitu krajiny a biodiverzitu,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Podpora infrastruktury a vybavenosti u jednoho projektu vzrostla nově až na 5 milionů

Výhodou dotačního programu pro obce v národních parcích je pouze minimální spoluúčasti ze strany žadatelů. „Příspěvky se mohou pohybovat od 50 tisíc do 5 milionů korun, a to v závislosti na typu aktivity, přičemž dotace může pokrýt většinu, tedy až 85 procent uznatelných výdajů na projekt. Nově jsme letos navýšili horní hranici podpory u dvou aktivit: na rozvoj vybavenosti a infrastruktury obce přispějeme na jeden projekt až 5 milionů korun, u rozvojových studií a územních plánů až 1 milion korun,“ upřesňuje Petr Valdman.

Žadatel si přitom může podat libovolný počet žádostí, v tom případě může souhrnná výše dotační podpory dosáhnout opět 5 milionů korun. Jinak je tomu pouze u projektů spolufinancovaných z OPŽP, kde se může celková výše dotací vyšplhat na 5 % z celkových způsobilých výdajů.

Ani letos není předem určeno, kolik prostředků z celkové stomilionové alokace půjde na jednotlivé aktivity. Dána je pouze spodní hranice u dvou oblastí, kde projektová příprava trvá déle. Takže skoro třetina prostředků, t.j.30 milionů korun, bude investována do modernizace infrastruktury a dále minimálně 15 milionů půjde na výměny veřejného osvětlení.

Příjem žádostí začíná v pondělí 18. listopadu, s podáním neotálejte

Výzva je nesoutěžní, dotační projekty se tedy budou schvalovat průběžně a uspět mohou všichni, kteří podají žádost včas a vyhoví podmínkám dotační výzvy. S podáním žádostí by proto žadatelé váhat neměli. V případě minulé dotační výzvy musel být pro velký zájem příjem žádostí ukončen předčasně, a to již necelé dva měsíce od spuštění.

Žádosti o dotace do výzvy č. 8/2019 mohou podávat obce, správy národních parků, příspěvkové organizace, spolky i jiné právnické osoby od 18. listopadu 2019 do 31. března 2020 nebo do vyčerpání celkové částky přes elektronický systém AIS SFŽP ČR.

Zásadní podmínkou programu je, že projekty musí být zrealizovány na území obcí, jejichž katastrální území zasahuje do území národního parku ČR (bez ochranných pásem). Pouze vzdělávací a osvětové projekty mohou být uspořádány i na území, které zasahuje do ochranného pásma národního parku či do navazující chráněné krajinné oblasti.

Dokumenty k výzvě č. 8/2019: Podpora obcí v národních parcích

