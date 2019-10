Trumpová dohoda s Čínou zatiaľ nič zásadné nerieši

Minulý týždeň vo štvrtok a v piatok rokovali americký prezident Donald Trump s čínskym prezidentom Xi Jinpingom ohľadom dosiahnutia obchodnej dohody. Prezident Trump sa v piatok na sociálnej sieti vyjadril, že medzi oboma mocnosťami došlo k tzv. „prvej fáze obchodnej dohody“, ktorá by mala byť podpísaná na novembrovom samite v Čile. Aj keď prezident Trump v minulosti kritizoval čiastočnú možnosť dohody a vlastne povedal, že buď sa dosiahne finálna dohoda, alebo žiadna dohoda, blížiace sa prezidentské voľby na neho vyvíjajú tlak, čo môže byť jeden z dôvodov, prečo svoj postoj náhle zmenil a vydal sa cestou čiastočnej dohody.

Čo zahŕňa prvá fáza dohody?

Prvá fáza obchodnej dohody v podstate zahŕňa 4 hlavné body.

Čína

Čína bude nakupovať väčšie množstvo poľnohospodárskych produktov z USA (hovorí sa o ročných nákupoch v objeme 40 až 50 miliárd dolárov) – tento bod je asi najväčším víťazstvom pre USA, avšak treba poznamenať, že Čína to USA už ponúkla pred viac ako dvoma rokmi. Čína bude rešpektovať americké duševné vlastníctvo, čo v princípe znamená, že nebudú „kopírovať“ americké produkty a zneužívať ich patenty (zatiaľ to nebolo presne špecifikované) – taktiež sa nejedná o nič nové. Čína nebude manipulovať svoju menu s cieľom zvýhodňovania svojich spoločností na exportných trhoch (taktiež zatiaľ nebolo presne špecifikované) – v minulosti sa to už riešilo.

USA

USA nepristúpia k plánovanému zvýšeniu ciel z 25% na 30% na dovoz tovarov z Číny v objeme 250 miliárd dolárov, ktoré bolo ohlásené v utorok.

Vyššie uvedený graf zobrazuje množstvo exportu poľnohospodárskych produktov z USA do Číny od roku 2014 v mld. USD za rok. V priemere Čína dovážala poľnohospodárske produkty v objeme približne 20 mld. USD. V nasledujúcich dvoch rokoch sa má dovoz viac ako zdvohnásobiť. Zdroj: Bloomberg

Dohoda zatiaľ nič zásadné nerieši

V prvej fáze, ktorá bola v piatok dohodnutá, nedošlo k žiadnym výrazným zmenám, ktoré by dokázali zvrátiť spomaľovanie globálneho hospodárskeho rastu, a teda odvrátiť príchod recesie.

V prvej fáze nebola reč o tom, že dôjde k zrušeniu, resp. zníženiu (aspoň čiastkovému) ciel medzi oboma krajinami, čo výrazne spomaľuje obchodnú výmenu a hospodársky rast dvoch najväčších ekonomík sveta. Jedná sa hlavne o clá, ktoré zaviedli USA na dovoz tovarov v objeme 360 miliárd dolárov ročne. To sa samozrejme premieta aj na ostatné časti sveta, napr. na európske hospodárstvo, primárne na proexportne orientované krajiny (Nemecko). Clá, ktoré majú vstúpiť do platnosti 15. decembra na dovoz tovarov z Číny v objeme 160 miliárd dolárov (predovšetkým spotrebné zariadenia pc, smartfóny, oblečenie a pod.) zatiaľ ostávajú v platnosti. Čínske spoločnosti, ktoré sa dostali na tzv. „Black list“ (vrátane technologického giganta Huawei), zatiaľ prejednávané neboli, a teda na Black liste ostávajú.

Záver:

V princípe je prvá fáza obchodnej dohody podobná tomu, čo bolo na stole už v máji a čo sa prezident Trump zdráhal podpísať. Aj keď dohoda by mala obsahovať ďalšie 2 fázy ( druhá fáza bude pravdepodobne zahŕňať odstránenie čínskych spoločností z „Black listu“ a pri tretej dôjde k odstráneniu ciel), k žiadnemu zásadnému kroku zatiaľ nedošlo. Pozitívne sa dá hodnotiť to, že si opäť obe krajiny sadli k spoločnému stolu a dohodli sa aspoň na niečom, no na druhej strane, v obchodnej vojne už došlo k mnohým zvratom, kedy obe krajiny boli blízko dosiahnutia dohody a následne sa od nej vzdialili. Preto sa nedá vylúčiť, že podobný vývoj sa bude opakovať.

O najpodstatnejších bodoch dohody sa v podstate ešte len bude rokovať a preto sa nedá vylúčiť ďalšia demonštrácia moci a politické tlaky z jednej, alebo z druhej strany kvôli vydupaniu si lepších podmienok.



Prvá fáza dohody čiastočne upokojila trhy a podporí farmárov, ale určite nesplnila očakávania a nepredstavuje zásadný zvrat v globálnom hospodárstve.