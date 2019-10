SAP: Solidní předběžné výsledky za 3Q19

SAP dnes ráno zveřejnil překvapivě předběžná čísla za 3Q19, která jsou silnější než dosavadní odhady. Tržby dosáhly 6,8 (+12,9 % r/r) vs. oček. 6,7 mld. EUR za pomoci silného růstu v cloudových službách (+37 % r/r). Provozní zisk dosáhl 2,1 (+20,1 % r/r) vs. oček. 2,0 mld. EUR a čistý zisk na akcii dosáhl na 1,3 (+14 % r/r) vs. oček. 1,2 EUR. Společnost potvrdila výhledy na roky 2019/20 a i průběžný cíl pro období 2018-23.

Dle očekávání dojde k výměně na postu generálního ředitele, kde odchází Bill McDermott a bude nahrazen dvojicí Jennifer Morgan a Christian Klein.

Očekávání na 3Q19 byla spíše konzervativní vzhledem k makroekonomickému výhledu, který byl ovlivněn i obchodní válkou mezi USA a Čínou. Nicméně společnosti se podařilo vykázat opětovně sadu velmi solidních čísel, a proto očekáváme pozitivní reakci trhu.