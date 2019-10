Trhy očekávají alespoň částečnou obchodní dohodu, nezklamou je opět USA?

Akciové trhy v USA dále posilovaly přes 0,5%, za celý týden jsou však zatím stále v záporu. Příznivé zprávy z probíhajícího obchodního jednání o možnosti alespoň částečné dohody, která by zahrnovala odložení zvýšených cel. Prezident Trump by se dnes v Bílém domě měl setkat s čínským vicepremiérem, načež by mohly být oznámeny výsledky jednání. Poté se už budou trhy ohlížet k listopadovému zasedání APEC, kde by se měli potkat prezidenti USA a Číny.



Pozitivní zprávy přišly také z jednání představitelů UK a Irska ohledně možného dosažení dohody před koncem října. Na to reagovala velmi pozitivně zejména libra, dařilo se ale i evropským akciím. Vlastník značky Luis Vuitton či Dior společnost LVMH rostla přes 5,5% díky lepšímu růstu tržeb než očekávaly nižší prognózy kvůli protestům v Hongkongu, který je pro firmu důležitým trhem. Výsledky podpořily celý sektor luxusního zboží a ukázaly, že poptávka v asijském regionu je zatím stále dobrá.

V zámoří zveřejnily výsledky Delta Airlines, které porazily odhady trhy na úrovni EPS díky meziročnímu růstu o 13%. Podle firmy byla poptávka po jejich službách ve 3Q19 nad očekávání silná, zejména u vyšších tříd tuzemských klientů. Firma neprovozuje Boeingy 737 Max, takže se jí podařilo získat tržní podíl na úkor konkurence, která kvůli tomu musela rušit lety. Varováním je však růst nákladů, zejména kvůli růstu mezd.

Jan Šafránek, analytik České spořitelny