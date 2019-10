ČEZ má rozpracované solární projekty o kapacitě 500 MW

ČEZ má rozpracované projekty na výstavbu solárních elektráren o výkonu 500 MW. Výstavba solárních elektráren se pomalu začíná opět jevit jako rentabilní, jelikož ceny fotovoltaických panelů v posledních letech klesaly, zatímco ceny elektřiny nyní rostou. (HN)



Rozvoj obnovitelných zdrojů v ČR je součástí aktualizované strategie ČEZu. Výstavba solárních elektráren by mohla těžit ze vzniku Českého Modernizačního Fondu, který by měl být financován z prodeje emisních povolenek a měl by přinést přes 120 mld. Kč, jež by měly být použity i na rozvoj obnovitelných zdrojů energií. Očekáváme, že významnější investice do obnovitelných zdrojů v ČR bude ČEZ provádět až po roce 2021 .







