Thomas Lee: Bitcoin půjde brzy na 20 000 USD!

Spoluzakladatel a senior analytik v oblasti tržní strategie společnosti Fundstrat Global Advisors Thomas Lee uvedl, že nebude trvat příliš dlouho, než se Bitcoin (BTC) vrátí do cenové oblasti kolem svého historického maxima, kdy se obchodoval za cenu kolem 20 000 USD.



Thomas Lee

Tuto skutečnost uvedl Tom Lee během rozhovoru pro Block in Press. Tom Lee zahájil výzkum jako technologický analytik v roce 2006, kdy studoval inovace, které ovlivňovaly stávající trhy. Později se také poprvé setkal s Bitcoinem a ihned byl přesvědčen, že Bitcoin je inovativním platebním systémem. Lee sdělil:

„Bitcoin je bezpečný, decentralizovaný protokol a konsenzuální algoritmus s důkazem o práci (PoW) je obrovská inovace. Lidé, kteří věří v decentralizaci peněz, podporují bitcoiny, což je jeden z důvodů, proč se mi bitcoiny opravdu líbí.“

Co nás čeká?

Thomas Lee uvádí, že se nejprve musí stabilizovat index Standard&Poor’s (S&P 500. Bitcoin nepřinese nová maxima, dokud nových maxim nedosáhne S&P 500. Klíčovou roli, podle Leeho, může hrát i americko-čínská obchodní válka a Brexit.

Thomas Lee k Bitcoinu dále sdělil:

„Myslím, že bitcoiny budou brzy schopny dosáhnout 20 000 dolarů. Bitcoiny přežily a prokázaly hodnotu i při četných poklesech. Neexistuje mnoho aktiv, která přežila pokles hodnoty pod 90%, ale Bitcoin přežil znovu a znovu.“

Pravidlo 10 nejlepších dnů

Thomas Lee rovněž připomněl, že cenová historie Bitcoinu ukazuje, že většina zisků této kryptomě n y přichází v deseti nejlepších obchodních dnech v roce.

Například během posledního býčího trhu v roce 2017 vzrostla cena za těchto deset dní o 1 136 %. I během medvědího trhu v roce 2018 zaznamenal Bitcoin během nejlepších deseti dní zisk 66 %.

Pokud vyloučíme těchto deset dní, zaznamenává Bitcoin poměrně výrazné ztráty. Během býčího trhu v roce 2017 zaznamenal sice BTC zisk 232 %, ale v roce 2018 došlo ke ztrátě 140 %. V roce 2013 pak Bitcoin zaznamenal ztrátu 199 % a v roce 2014 ztrátu 133 %.

Bez těchto deseti dnů tak Bitcoin ve skutečnosti zaznamenal od roku 2013 průměrnou roční ztrátu 25 %.

Závěr

Cena Bitcoinu se v aktuálně (v době psaní článku) pohybuje na ceně kolem 8 600 USD, což za letošní rok představuje přibližně zisk více než 110 %. A jak se díváte na situaci kolem Bitcoinu vy, vážení čtenáři Kryptomagazínu? Zastáváte stejný názor jako Thomas Lee, že Bitcoin dosáhne brzy na svá historická maxima? Své názory můžete vyjádřit v komentářích pod článkem.

<br>

