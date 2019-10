EU: Pokud se neprosadí do r. 2020 globální digitální daň, zavedeme ji sami

Podle kandidátky na místopředsedkyni EK a bývalé eurokomisařky Margrethe Vestagerové hodlá EU sama zavést digitální daň, pokud by se do roku 2020 nedojednala nějaká forma globální digitální daně Vestagerová nicméně vyjádřila víru v nalezení celosvětové shody k tomuto tématu.Vestagerová se chce také zaměřit a připravení potřebného legislativního rámce pro nastupující fenomén umělé inteligence a v obecním měřítku pro vstup Evropy do "digitální éry", ve teré bude třeba stanovit regulaci toho, jak firmy sbírají, skladují a dále používají všechna uživatelská data a to tak, aby to bylo ve prospěch celé společnosti.